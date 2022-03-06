بالطريقة الاسكندرية اعملي السجق بطريقة سهلة وبسيطة وبطعم لذيذ وشهي أول مرة تدوقية

طريقة عمل السجق، يعتبر السجق من أكثر الأكلات السريعة التي لها شعبية كبيرة لجميع المصريين، حيث أنه يمتاز بسهولة تحضيره ومكوناته البسيطة، هناك بعض النساء يشترون لأطفالهم ساندوتشات السجق من المطاعم المخصصة لها، ولكن من الأفضل عمله في البيت حفاظاً على سلامه أولادنا من الأمراض، وسوف نعرض طريقة عمل السجق بكل سهولة.

طريقة عمل السجق الاسكندرانى

يمكن تحضير السجق الاسكندرانى بعده طرق، كما أنه أيضاً يمكن تحضيره مع المكرونة أو الأرز الأبيض أو يحضر كحشوة في ساندوتشات الفينو أو في البيتزا الإيطالي أو البيتزا الشرقي، فكل هذه المخبوزات سوف يضيف السجق لهما طعم ومذاق لذيذ، كما أنه يتميز بأنه سريع التحضير ولا يأخذ وقت كبير فى تحضيره، فيمكن عمله في أي وقت من الأوقات.

تحضير السجق الاسكندرانى

المكونات

نصف كيلو سجق بلدى.

معلقة سمن كبيرة.

بصله مبشورة.

فصين من الثوم.

فلفل ألوان مقطع.

فلفل اخضر حار.

طماطم مقطعه.

مكعب مرقه دجاج.

فلفل اسود.

ملح.

توابل.

ماء

طريقة تحضير السجق الاسكندرانى

نرف إناء على النارونضع معلقة السمن والبصل المبشور والثوم حتى يصبح لونهم ذهبى.

نقوم بوضع الطماطم والفلفل الألوان والفلفل الحار المقطع ونضيف إليهم مرقه الدجاج والفلفل الأسود والتوابل والملح.

نقلب المكونات جيداً، ثم نضع السجق بعد تقطيعه إلى قطع صغيرة ونقوم بتقليبه جيداً، ثم نضع الماء، ونتركه ينضج.

طريقة عمل المكرونة بالسجق

المكونات

350جرام من المكرونه القلم.

أربع معالق كبيرة من الصلصة.

فص من الثوم.

زيت.

ملح.

فلفل اسود.

بقدونس.

ربع كوب من الماء.

تحضير وصفه المكرونة بالسجق