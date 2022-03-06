قرص أسبرين واحد لشد البشرة وإزالة التجاعيد لن تحتاجي للبوتكس أو الفيلر تعرفي على الطريقة الصحيحة لاستخدامه

الأسبرين لشد البشرة وإزالة التجاعيد حيث أن الكثير من السيدات يرغبن في الحصول على بشرة مشدودة ليس بها تجاعيد؛ فالبعض منهم يتجه إلى مستحضرات التجميل الخاصة لشد التجاعيد وإلى عمليات التجميل، وكل هذا قد يكلفك الكثير من المال، وبعض الأشخاص تبحث عن الوصفات الطبيعية، والتي تفي نفس الغرض وليس لها أي ضرر وغير مكلفة تماما، لذلك نقدم لكم هذه الوصفة من خلال مقالنا اليوم.

إزالة التجاعيد بالأسبرين



اليوم نعرض لكم الوصفة البسيطة التي تتكون من مكون واحد بسيط ورخيص الثمن، ويعطي نتيجة فعالة جدا سوف تلاحظي الفرق بعد أول استعمال، وتتمثل المكونات من الآتي:

4 حبات من الأسبرين.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

طريقة تحضير الوصفة:

من خلال الخطوات البسيطة نحصل على بوتكس طبيعي وصفة بسيطة غير مكلفة نتائجها مبهرة جدا في أقل وقت، وإليكم الخطوات كالتالي:

نحضر وعاء صغير نضع به حبات الأسبرين بعد طحنهم كالبودرة بأي طريقة ترغبينها.

نضيف ملعقة العسل إلى مسحوق الأسبرين.

يتم التقليب جيدا حتى يتجانس الخليط ويصبح قوام الكريم.

يجب غسل البشرة جيدا بالغسول المناسب لنوع بشرتك قبل وضع الخليط على البشرة.

بعد ذلك يتم تطبيق الخليط على المكان الذي ترغبي تفتيحه وشده، ويترك الخليط على البشرة إلى أن يجف تماما.

ثم يتم غسله جيدا بالماء الفاتر.

يجب تكرار الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع حتى نصل إلى أفضل النتائج.

الأسبرين لشد البشرة

يوجد طريقة أخرى بواسطة الأسبرين لشد البشرة وتفتيحها، وهى كالآتي:

4 حبات من الأسبرين.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من معجون الأسنان.

طريقة التحضير: