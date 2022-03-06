نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فطيرة الكاسترد بطعم رائع وبقوام أحلى من الجاهزة في المقال التالي
فطيرة الكاسترد ، من الفطائر الهشة اللذيذة التي تعتبر من الحلويات الشهية التي تقدم بكثرة ولها عشاقها في كل مكان تمتاز بمذاق رائع وجميل، يمكن تحليتها باستخدام بالعسل ويتم تزينها بأنواع مختلفة من المكسرات مثل جوز الهند حسب الرغبة، وتعتبر هي من الفطائر التي يمكن تناولها دافئة أو باردة فهي شهية ولذيذة في كل حالاتها، وتعتبر هي من الفطائر التي يشتهر عملها في العديد من الأماكن والمحلات فهي فطائر شهيرة جداً، لها مذاق خاص جداً ومن خلال مكونات بسيطة يمكننا تحضيرها بكل سهولة وبساطة داخل المنزل وبعجينة طرية وسهلة التشكيل، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر الكاسترد بخطوات بسيطة جداً.
مكونات عمل فطيرة الكاسترد الشهية بالمنزل
تتكون هذه الفطائر من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ
- 4 أكواب من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- 1 ملعقة صغيرة ممسوحة من الملح.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ربع ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية .
- 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- كوب ونصف من الماء الدافئ ( أو حسب احتياج العجينة).
للحشو
- 2 ملعقة كبيرة من الدقيق.
- 2 ملعقة كبيرة من الكاسترد.
- 4 ملاعق كبيرة من السكر.
- 2 كوب من الحليب.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
للوجه
- صفار بيض.
- ملعقة كبيرة من الحليب.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
للتقديم
- عسل أبيض.
- جوز هند.
طريقة التحضير
يتم تحضير فطيرة الكاسترد بالمنزل سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ
- في وعاء كبير نقوم بإضافة المكونات الجافة الدقيق والسكر والملح والبيكنج بودر والخميرة الفورية، ثم نقلب المكونات جيداً مع بعضها البعض.
- ثم نقوم بإضافة الزيت والفانيليا السائلة ونقلب المكونات، ثم نقوم بإضافة الماء الدافئ تدريجياً ونبدأ بعجن المكونات باليد.
- نستمر في إضافة الماء والعجن باليد حتي تتشكل لدينا عجينة طرية ولينة.
- نلف العجينة في كيس بلاستيك جيداً حتي تتغطى به تماماً، ثم نتركها لمدة نصف ساعة حتي ترتاح جيداً.
طريقة عمل حشوة الكاستر
- نضع في وعاء الدقيق والكاسترد والسكر، ثم نضيف الحليب ونقلب المكونات على البارد حتي تذوب تماماً.
- ثم نرفع الخليط على نار هادئة مع استمرار التقليب حتي نحصل على خليط بقوام متماسك.
- نرفع الخليط من النار ونتركه يبرد تماماً مع مراعاة تغطية الوجه جيداً.
- بعد ذلك نقسم العجينة إلي نصفين متساويين، نأخذ الجزء الأول ونقوم بفرده على سطح مرشوش بالدقيق بسمك رقيق قليلاً وليس شفاف على شكل مستطيل.
- ثم ندهن وجه العجينة بالزبدة المذابة، ثم نقوم بتقطيع العجينة بالسكين من ناحية الجوانب دون أن نصل للمنتصف إلي ثلاث شرائح.
- ثم نطبق العجينة على بعضها البعض من خلال الشرائح التي صنعها بالسكين على شكل مربع ثم نتركها ترتاح قليلا قبل التشكيل.
- نكرر نفس الخطوات مع الجزء الآخر من العجين ثم نترك العجين ترتاح مثل الأولى.
- ثم نقوم بفرد العجين بالنشابة مرة أخرى على شكل حجم الصينية المستخدمة، ويفضل بحجم أكبر قليلاً من الصينية.
- نضع الطبقة الأولى من العجينة في الصينية ويجب فرد أطراف العجينة على حواف الصينية.
- ثم نوزع الكاسترد على العجينة بشكل متساوي ثم نغطي الكاسترد بالطبقة الأخرى من العجينة.
- نحرص على جعل أطراف العجينة التي تغطي الوجه تحت للداخل أسفل الطبقة الأولى، حتي لا تخرج طبقة الكاسترد للخارج.
- ندهن وجه الفطيرة بالبيض المخفوق مع الحليب والفانيليا جيداً حتي نغطي الوجه تماماً به، ثم نقطع الفطيرة باستخدام السكين إلي مربعات أو مثلثات من أعلى على الوجه.
- ندخل الصينية فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 220 درجة مئوية لمدة عشر دقائق.
- ثم نخفض الحرارة على درجة 150 حتي تنضج الفطيرة وتكمل التسوية وتأخذ لون ذهبي محمر.
- نخرجها من الفرن ونسقيها برشة من العسل الأبيض على الوجه، ثم ترش بجوز الهند وتقطع وتقدم بالهنا والشفا.