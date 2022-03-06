فطيرة الكاسترد بطعم رائع وبقوام أحلى من الجاهزة

فطيرة الكاسترد ، من الفطائر الهشة اللذيذة التي تعتبر من الحلويات الشهية التي تقدم بكثرة ولها عشاقها في كل مكان تمتاز بمذاق رائع وجميل، يمكن تحليتها باستخدام بالعسل ويتم تزينها بأنواع مختلفة من المكسرات مثل جوز الهند حسب الرغبة، وتعتبر هي من الفطائر التي يمكن تناولها دافئة أو باردة فهي شهية ولذيذة في كل حالاتها، وتعتبر هي من الفطائر التي يشتهر عملها في العديد من الأماكن والمحلات فهي فطائر شهيرة جداً، لها مذاق خاص جداً ومن خلال مكونات بسيطة يمكننا تحضيرها بكل سهولة وبساطة داخل المنزل وبعجينة طرية وسهلة التشكيل، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر الكاسترد بخطوات بسيطة جداً.

مكونات عمل فطيرة الكاسترد الشهية بالمنزل

تتكون هذه الفطائر من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

4 أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من السكر.

1 ملعقة صغيرة ممسوحة من الملح.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية .

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب ونصف من الماء الدافئ ( أو حسب احتياج العجينة).

للحشو

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من الكاسترد.

4 ملاعق كبيرة من السكر.

2 كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

للوجه

صفار بيض.

ملعقة كبيرة من الحليب.

ملعقة صغيرة فانيليا.

للتقديم

عسل أبيض.

جوز هند.

طريقة التحضير

يتم تحضير فطيرة الكاسترد بالمنزل سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

في وعاء كبير نقوم بإضافة المكونات الجافة الدقيق والسكر والملح والبيكنج بودر والخميرة الفورية، ثم نقلب المكونات جيداً مع بعضها البعض. ثم نقوم بإضافة الزيت والفانيليا السائلة ونقلب المكونات، ثم نقوم بإضافة الماء الدافئ تدريجياً ونبدأ بعجن المكونات باليد. نستمر في إضافة الماء والعجن باليد حتي تتشكل لدينا عجينة طرية ولينة. نلف العجينة في كيس بلاستيك جيداً حتي تتغطى به تماماً، ثم نتركها لمدة نصف ساعة حتي ترتاح جيداً.

طريقة عمل حشوة الكاستر