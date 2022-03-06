كنز كلنا بنرمية.. تفل القهوة استخداماته رهيبة لن تستغني عنه من اليوم

كنز كلنا بنرمية.. تفل القهوة استخداماته رهيبة لا تقتصر القهوة في فوائدها على شربها أو استخدامها طازجة وإنما يجب عليك أن تعرفي أيضًا فوائد تفل القهوة الذي نقوم برميه بمجرد الانتهاء من شربها، فالقهوة من المشروبات التي نفضلها ونقوم بشربها بشكل يومي أو شبه يومي وبذلك نهدر كمية كبيرة من التفل بدون أن ندرك أن له هو أيضًا فوائد عظيمة، وتتمثل فوائده على الأغلب للشعر والبشرة، فلا تقومي برميه بعد الآن واقرأي مقالنا بإمعان حتى تعرفي مدى أهميته لك.

فوائد تفل القهوة لعمل ماسك للبشرة

مكونات الطريقة:-

ملعقة كبيرة من تفل القهوة.

ملعقتان من السكر صغيرة.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

زيت زيتون.

خطوات التحضير وطريقة الاستخدام:-

قومي بغسل بشرتك ودهن هذا الماسك على المناطق الداكنة في بشرتك بالأخص ثم افرديه على كل وجهك بشكل متساو.

اتركيه على بشرتك حتى يجف تمامًا ثم افركيه بيديك وبعدها اغسلي بشرتك بالماء الفاتر ونظفيها من آثاره ويمكنك اتباع هذه الوصفة يوميًا.

أهم فوائد القهوة للبشرة

للقهوة فوائد متعددة للبشرة ومن بين هذه الفوائد ما يلي:-

تعمل القهوة على التخلص من مشكلة الجلد الزائد على البشرة وتقضي على الجلد الميت.

تحمي الجلد من أي ميكروبات وفيروسات وسموم قد تصيب البشرة.

مقشر جيد للبشرة وخاصة بالنسبة للأشخاص التي بشرتها دهنية فهي مفيدة حيث تخلص البشرة من الجلد الزائد عليها ويحد من الزيوت التي توجد عليها.

يحد من ظهور مشكلة حبوب الشباب حيث أنه غني بمضادات أكسدة قوية فيقضي عليها تمامًا ويخلص البشرة منها.

طريقة عمل ماسك القهوة والعسل للبشرة