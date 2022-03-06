اكلات رمضان.. مكون بمطبخك ضفيه على الكفته هيضاعف حجمها ومش هتكش منك نهائيا وصفه رهيبة

اكلات رمضان.. مكون بمطبخك ضفيه على الكفته هيضاعف حجمها تعتبر الكفتة من الأكلات التي نحبها جميعًا وبشكل خاص الأطفال ولذلك نقدم لكم طريقة تحضير كفتة الحاتي، فكفتة الحاتي من أشهر وصفات الكفتة والتي تتميز بحجمها الذي لا يتأثر بعد التسوية وطعمها المميز، فالكفتة على الأغلب يقل حجمها بعد أن تقومي بوضعها داخل الفرن أو الشواية، ولكن في وصفتنا اليوم يمكنك إضافة مكون متوفر في منزلك إلى الكفتة يجعل حجمها يتضاعف بدون أن تكش أو يتغير طعمها فقط اقرئي معنا المقال جيدًا.

طريقة تحضير كفتة الحاتي في المنزل

مكونات الطريقة:-

نصف كيلو من اللحمة الكندوز.

بصلة أو بصلتان حجمها كبير.

ثلاث ملاعق من صلصة الطماطم.

ملعقة كبيرة من القرفة.

فلفل أسود وملح.

كمية مناسبة من الخل الأبيض.

بهارات اللحمة.

سمنة بلدي أو زبدة.

طريقة تحضير الكفتة:-

قومي بفرم اللحمة جيدًا بداخل الكبة الكهربائية حتى تصبح ناعمة تمامًا ثم أضيفي إليها كل من الملح والخل ثم أضيفي البصل المفروم بعد ذلك.

قلبي المكونات جيدًا ثم أضيفي كل من الفلفل الأسود والملح وبهارات اللحمة وقلبي المزيج مرة أخرى حتى يصبح الخليط متجانس تمامًا.

أضيفي باقي المكونات على خليط اللحمة الذي قمنا بتحضيره ثم ضعي اللحمة المتبّلة بداخل الثلاجة ثلاث ساعات حتى تتماسك جيدًا.

بعد ذلك قومي بإضافة الملح مع الفلفل الأسود وماء البصل وصلصة الطماطم وأيضًا الزيت في وعاء واحد وقلبيهم جيدًا حتى يصبحوا مزيج واحد.

اغمسي يديك في الخليط السابق وقومي بتوزيعه على السيخ المعدني قبل تشكيل الكفتة عليه.

أخرجي الكفتة من الثلاجة وابدئي بتشكيلها على السيخ وقومي بوضعه على الشواية أو يمكنك تسويتها في صينية وضعيها بداخل الفرن المسخن مسبقًا.

ماء البصل هو المكون الذي يحافظ على حجم الكفتة بدون أن تكش بل ويضاعف حجمها.

أسرار تحضير كفتة الحاتي المشوية