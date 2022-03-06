الملعقة السحرية اللي هتخلي الكيك أبيض وهش وعمره ما هيبوظ لو فضل أسبوع عندك عمر طعمه ما هيتغير وهيفضل

ملعقة سحرية هنعمل الكيك ويفضل أبيض وهش، الكيك من أنواع الحلويات التي يقبل عليها الكثير وتعتبر وجبة إفطار سريعة مع كوب الشاي أو اللبن، والكثير من الأمهات دائما يرغبون عملها في المنزل بدلا من شرائها لكي تضمن سلامة أسرتها وتوفيرا للمال؛ فالبعض من السيدات أثناء عملهم للكيك قد تفشل منهم، فاليوم ومن خلال مقالنا هذا سنعرض لكم أفضل طريقة لعمل الكيك وداعا للفشل بمكون واحد يخلي الكيك هش أبيض ومرتفع.

طريقة عمل الكيك



من خلال المكونات سوف نحصل على الكيك الهش بمكونات بسيطة وغير مكلفة، وتتمثل المكونات في التالي:

2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب من السكر الأبيض.

كوب من اللبن الحليب السائل.

كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الخل.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشه من بيكربونات الصوديوم.

طريقة تحضير الكيك



الآن يمكنك من خلال إتباع الخطوات التالية تحضير الكيك بطريقة بسيطة وهشه ولا أروع، وتتمثل الخطوات في كلا من: