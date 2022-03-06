ضاع عمرنا وأحنا نخزن البسلة والسبانخ غلط السر معلقه واحده بس لتخزين سنه كامله

البسلة والسبانخ من أحد الخضروات الشتوية المميزة التي تحتوى على قيمة غذائية كبيرة ولأن هذه الخضروات لا تتواجد فى فصل الصيف تقوم ربة المنزل بتخزينها في الفريزر بدلا من شرائها غالية الثمن ومعظم السيدات تحتاج إلى هذه الخضروات فى شهر رمضان والسيدة العاملة تخزن جميع أنواع الطعام لأنه تكون على عجلة من أمرها فتستطيع إعداد الطعام بسرعة بعد العودة من العمل.

طريقة تخزين البسلة

المكونات

كمية البسلة المراد تخزينها كيلو أو اكثر.

كمية الجزر المناسبة.

ملعقة كبيرة من عصير ليمون.

ماء مثلج.

ماء كافي لغمر البسلة.

خطوات تخزين البسلة



يتم تفصيص البسلة وغسلها جيدا بالماء الجاري.

يقشر الجزر ويغسل ويقطع قطع صغيرة ومناسبة.

توضع كمية مناسبة من الماء في وعاء عميق على النار حتى الغليان.

ثم يضاف إليه البسلة والجزر ويقلب جيدا لمدة دقيقتين.

يضاف إليهما عصير الليمون ويقلب مرة أخرى.

تنشل البسلة والجزر من الماء المغلي وتوضع في مصفاة وتصفى جيدا.

توضع البسلة والجزر وهم ما زالوا ساخنين في الماء المثلج للحفاظ على لون البسلة الأخضر ولون الجزر الفاتح.

تصفى البسلة من الماء المثلج ويوضع على فوطة نظيفة جافة لامتصاص الماء .

تحفظ البسلة في أكياس الثلاجة مع تفريغ الهواء منها ووضعها في الفريز حتى اللزوم.

طريقة تخزين السبانخ