لو عندك بطاطس جربي الفطاير الرهيبة دي بدون خميره أو تخمير أو فرن فطائر البطاطس

فطيرة البطاطس بالبيض أجمل وجبة اقتصادية ستقدرين تحضيرها بطريقة سهلة جداً ومفيدة جدا، وذلك لاحتوائها على عناصر غذائيّة تعتبر فطيرة البطاطس وجبة فطار وعشاء خفيفة، ولا تستغرق وقت في تحضيرها فالكثير من السيدات يحبون التجديد والتنويع في الأطعمة، ودائمي البحث في كل ما هو جديد في عالم المطبخ، لذلك نقدم لكم هذه الوصفة من خلال مقالنا اليوم.

فطيرة البطاطس بالبيض

فطيرة البطاطس بالبيض هي من الطرق الاقتصادية البسيطة التي لا تكلفنا الكثير في تحضيرها ومكوناتها متوفرة في المنزل، وتتمثل المكونات في التالي:

2 حبة من البطاطس كبيرة الحجم.

عدد 2 بيضة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار بسيط من ألشطه.

مقدار ما يعادل ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

مقدار من البصل البودر ملعقة صغيرة.

2 قرن فلفل أخضر.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

ثلاث ملاعق من الزيت.

جبنه من الموتزريلا.

تحضير فطيرة البطاطس

من خلال الخطوات التالية سوف يمكنك تحضير فطيرة البطاطس اللذيذة في وقت بسيط، والخطوات كما يلي: