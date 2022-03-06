طريقة عمل فطائر الدجاج السريعة بالمقلاة بقوام هش كالقطن

فطائر الدجاج السريعة ، من ألذ أنواع الفطائر الشهية والتي تمتاز بقوام هش وطري جداً ومن مميزات هذه الفطائر أنها يمكن تقديمها بأكثر من حشوة غير الدجاج فيمكن تقديمها بحشوات متنوعة مثل اللحم أو الجبن حسب الرغبة، وتعتبر هذه الوجبة من الوجبات الأساسية على وجبة الغداء أو يمكن الاعتماد عليها كوجبة عشاء خفيفة وشهية مع أطباق مختلفة من السلطات الخضراء أو السلطات البيضاء، مثل سلطة الطحينة أو سلطة الزبادي أو أي نوع من السلطات الأخرى، فهي من الوجبات الشهية والسريعة التي لا تحتاج إلي تسويتها داخل الفرن ولا تحتاج إلي الكثير من الوقت، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر الدجاج السريعة بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات فطائر الدجاج السريعة بالمقلاة

تتكون فطائر الدجاج من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة لبن بودرة.

ملعقة كبيرة خميرة فورية جافة.

ملعقة كبيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع كوب زيت نباتي.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

كوب ماء دافئ للعجن.

للحشوة

نصف كيلو صدور دجاج مقطع إلي شرائح رقيقة.

كوب فلفل ملون مقطع مكعبات صغيرة.

2 حبة طماطم مقطع مكعبات صغيرة.

بصلة مفرومة ناعم.

نصف ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

رشة من الملح والفلفل.

نصف ملعقة كمون مطحون.

حبة فلفل أحمر حار حسب الرغبة.

بقدونس مفروم ناعم.

نصف كوب ماء ساخن.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير فطائر الدجاج السريعة وهي كما يلي:-

تذاب الخميرة في الماء الدافئ مع ملعقة السكر وتقلب جيداً، ثم تترك لمدة 5 دقائق حتي تتفاعل. ثم نحضر وعاء العجن ويتم فيه نخل المكونات الجافة الدقيق مع الملح والبيكنج بودر ونخلط المكونات مع بعضها البعض جيداً. نضيف ربع كوب الزيت ونخلط جيداً ثم نضيف مزيج الخميرة ونبدأ بالعجن لمد5 دقائق باليد حتي تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة. نغطي العجينة بكيس بلاستيك ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة حتي تختمر ويتضاعف حجمها.

طريقة تحضير الحشوة

أثناء اختمار العجينة نقوم بتحضير الحشوة نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها قليل من الزيت ونتركها تسخن. ثم نضع بها البصل المقطع والفلفل الأخضر ونقلب جيداً ثم نضيف شرائح الدجاج ونقلب جيداً حتي بتغير لونه. نضيف قطع الطماطم والفلفل الحار ونقلب جيداً، ثم تتبل بالملح والفلفل والكمون وبودرة الثوم ونقلب جيداً. ثم نضيف نصف كوب من الماء الساخن، ثم نغطى الطاسة ونتركها على النار حتي ينضج الدجاج ويجف الماء. نضيف البقدونس ونقلب مرة أخرى، ثم ترفع من علي النار وتترك جانباً حتي تبرد. بعد ما تختمر العجينة تقسم إلي كرات متوسطة الحجم، ثم تغطى وتترك لترتاح قليلاً حتي يسهل فردها. وبعد ما ترتاح كرات العجينة تفرد كل كرة علي سطح صلب مرشوش بالدقيق بواسطة النشابة. ثم تفرد علي شكل دائري وترقق جيداً ثم توضع الحشوة في وسط العجينة ونغلقها جيداً، حتي يتم تغطية الحشوة بشكل جيد، حتي تصبح علي هيئة كرة. نضغط عليها قليلاً باليد حتي تصبح بشكل دائري وتترك حتي ترتاح قليلاً قبل الطهى، بعد ذلك يتم وضع ملعقة من الزيت في مقلاة غير لاصقة. ثم ترفع علي نار هادئة وتترك حتي تسخن ثم توضع الفطائر في المقلاة وتترك علي النار حتي تنضج ويميل لونها إلي اللون الذهبي قليلاً. تقلب علي الجانب الآخر وتترك حتي تنضج وتأخذ نفس اللون، ثم تكرر هذه الطريقة حتي تنتهى من كل كور العجين الموجودة لدينا. ثم ترفع الفطائر من المقلاة وتوضع في أطباق التقديم وتقدم بألف هنا وشفاء.

أهم تناول فوائد الدجاج

يمتلك الدجاج العديد من الفوائد الهامة سوف نذكر بعض منها وهي كما يلي:ـ