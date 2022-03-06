نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون جبار ضعيه على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ولذيذة ومش هتشرب زيت نهائيا في المقال التالي
تعد البطاطس من المحاصيل الزراعية الأشهر عالميًا، والتي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، وتمد الجسم بالبروتين والكربوهيدرات المفيدة لصحة الإنسان، وتعد البطاطس المقلية من أحب الأكلات للمصريين وخاصةً الأطفال، حيث تتميز بالطعم المقرمش، وتعتبر البطاطس من الأطعمة التي لا يمكن أن يستغني عنها أي شخص، فهي سريعة التحضير بالنسبة للأمهات في المنازل، وتعتبر من الأساسيات في كل الوجبات، وفي هذا المقال نستعرض طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة.
طريقة تحضير البطاطس المقرمشة
يعد تحضير البطاطس المقلية المقرمشة من الطرق السهلة التي لا تحتاج إلي وقت، حيث إن مكوناتها بسيطة وتكلفتها قليلة مقارنةً بأكلها في المطاعم ومن خلال ملعقة واحدة من الخل الأبيض تصبح مقرمشة ولذيذة، وإليكم مكونات طريقة تحضيرها في المنزل.
المكونات:
- عدد 3 حبات من البطاطس ويفضل أن يكون حجمها كبير.
- معلقة كبيرة من الملح.
- كوب من الماء المثلج كبير.
- ربع كوب من الخل الأبيض.
- ملعقة كبيرة من بهارات بطاطس.
- كمية كافية من الزيت الغزير للقلي.
خطوات تحضير البطاطس
وتكون طريقة تحضير البطاطس المقرمشة بالمكونات السابقة كما سنوضحها لكم في الخطوات التالية:
- .نقوم بتقشير حبات البطاطس وغسلها بالماء جيدًا، ثم يتم تقطيعا إلي أصابع متوسطة الحجم غير سميكة وغير رفيعة، ونقوم بغسلها مرة أخرى بعد التقطيع.
- .بعد غسلها نضع أصابع البطاطس المقطعة في وعاء كبير.
- .نضع فوق البطاطس في نفس الوعاء كوب الماء المثلج والخل الأبيض.
- ثم نقوم بإضافة القليل من الملح، ونقوم بتركه لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك نقوم بتصفية البطاطس جيدًا من الماء
- قم بوضع المقلاة على نار متوسطة وإضافة الزيت للقلي.
- بعد ذلك قم بوضع أصابع البطاطس في المقلاة واحرصي أن يكون الزيت ساخن، ويتم وضع الأصابع على حدة حتي لا تلتصق في المقلاة.
- احرصي على عدم التقليب للبطاطس عند وضعها إلا بعد مرور 5 دقائق على الأقل حتى تتحمر البطاطس وتصبح مقرمشة.
- .بعد ذلك صفي البطاطس جيدًا من الزيت، ويتم وضعها على مناديل حتي تمتص الزيت الزائد من البطاطس
- تم وضع القليل من الملح والفلفل وبهارات البطاطس حسب الرغبة.
- تقدم البطاطس ساخنة بمفردها أو جانب الوجبات.