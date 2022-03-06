مكون جبار ضعيه على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ولذيذة ومش هتشرب زيت نهائيا

تعد البطاطس من المحاصيل الزراعية الأشهر عالميًا، والتي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، وتمد الجسم بالبروتين والكربوهيدرات المفيدة لصحة الإنسان، وتعد البطاطس المقلية من أحب الأكلات للمصريين وخاصةً الأطفال، حيث تتميز بالطعم المقرمش، وتعتبر البطاطس من الأطعمة التي لا يمكن أن يستغني عنها أي شخص، فهي سريعة التحضير بالنسبة للأمهات في المنازل، وتعتبر من الأساسيات في كل الوجبات، وفي هذا المقال نستعرض طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة.

طريقة تحضير البطاطس المقرمشة

يعد تحضير البطاطس المقلية المقرمشة من الطرق السهلة التي لا تحتاج إلي وقت، حيث إن مكوناتها بسيطة وتكلفتها قليلة مقارنةً بأكلها في المطاعم ومن خلال ملعقة واحدة من الخل الأبيض تصبح مقرمشة ولذيذة، وإليكم مكونات طريقة تحضيرها في المنزل.

المكونات:

عدد 3 حبات من البطاطس ويفضل أن يكون حجمها كبير.

معلقة كبيرة من الملح.

كوب من الماء المثلج كبير.

ربع كوب من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من بهارات بطاطس.

كمية كافية من الزيت الغزير للقلي.

خطوات تحضير البطاطس

وتكون طريقة تحضير البطاطس المقرمشة بالمكونات السابقة كما سنوضحها لكم في الخطوات التالية: