طريقة أصابع البطاطس المقرمشة المقلية بطريقة مطاعم أحسن طريقة لعمل مقرمشات مطاعم

تعتبر أصابع البطاطس المقرمشة المقلية أحد أشهر الوصفات التقليدية على مستوى العالم، وكما أنه يحبها الكثير من الناس منهم الكبار وخاصة الصغار، فلهذا أنصحك بتجريب تلك الوصفة فهي جديدة وستحبها عائلتك جدا فهي تتميز بطعمها اللذيذ وقرمشتها الرائعة وكما أن مكونتها إقتصادية للغاية سهلة وسريعة التحضير جداً، ويمكنك عمل كميات منها وتخزينها في الفريزر لفترة طويلة لحين الحاجه إليها والخطوات ومكونات مطاعم سنقدم أصابع بطاطس المقلية المقرمشة لذيذة ستنال إعجاب كل أسرتك.

أصابع بطاطس المقلية المقرمشة

خمس حبات من البطاطس الكبيرة. ورقتين لورا. عدد حبتين من الثوم. ربع معلقة صغيرة من الملح. ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. رشة بودرة الثوم. حبة من البصل الكبير. عدد حبتين بيض. البعض من البقسماط او الفيجيتار. دقيق أبيض. زيت للقلي.

خطوات تحضير أصابع بطاطس مقرمشة لذيذة