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عمر شويل - جدة طريقة أصابع البطاطس المقرمشة المقلية بطريقة مطاعم أحسن طريقة لعمل مقرمشات مطاعم - ثقفني
تعتبر أصابع البطاطس المقرمشة المقلية أحد أشهر الوصفات التقليدية على مستوى العالم، وكما أنه يحبها الكثير من الناس منهم الكبار وخاصة الصغار، فلهذا أنصحك بتجريب تلك الوصفة فهي جديدة وستحبها عائلتك جدا فهي تتميز بطعمها اللذيذ وقرمشتها الرائعة وكما أن مكونتها إقتصادية للغاية سهلة وسريعة التحضير جداً، ويمكنك عمل كميات منها وتخزينها في الفريزر لفترة طويلة لحين الحاجه إليها والخطوات ومكونات مطاعم سنقدم أصابع بطاطس المقلية المقرمشة لذيذة ستنال إعجاب كل أسرتك.
أصابع بطاطس المقلية المقرمشة
- خمس حبات من البطاطس الكبيرة.
- ورقتين لورا.
- عدد حبتين من الثوم.
- ربع معلقة صغيرة من الملح.
- ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود.
- رشة بودرة الثوم.
- حبة من البصل الكبير.
- عدد حبتين بيض.
- البعض من البقسماط او الفيجيتار.
- دقيق أبيض.
- زيت للقلي.
خطوات تحضير أصابع بطاطس مقرمشة لذيذة
- أولا نقوم بجلب وعاء كبير أو حلة ونقوم بملئها بالماء ونقوم بوضعها على نار متوسطة ونقوم بوضع كل من البطاطس و فص الثوم وربع معلقة الملح و ورق اللورا ونتركه لفترة طويلة حتى نتأكد من أن البطاطس قد اتسلقت جيدا وأصبحت طرية القوام.
- وبعد تأكدنا من أن البطاطس انسلقت نقوم بتصفيتها جيدا من الماء ونقوم بتقشرها ثم نقوم بفرمها جيدا بالمفرمة أو بمعلقة كبيرة حتى يصبح قوامها ناعم للغاية.
- ثم بعد فرم البطاطس جيداً نقوم بفصل صفار البيض عن البياض، ونقوم بترك البياض جانباً ونضيف الصفار إلى البطاطس ونضيف كل من الملح حسب الرغبة والبصل والفلفل الأسود وبودرة الثوم ونقوم بمزج تلك المكونات جيداً.
- ثم نقوم بجلب ونقوم بوضع خليط البطاطس فيه ثم نقوم بجلب صينية كبيرة ثم نقوم بفرد خليط البطاطس في الصينية كلها ثم نقوم بوضعها في الثلاجة لفترة لا تقل عن ساعتين، كما يمكنك أيضاً أن تضعيها في الفريزر لمدة نصف ساعة إذا أردت أن تحضريها بسرعة.
- و بعد تركها فترة في الثلاجة يمكننا إخراجها بعد أن أصبحت متماسكة جيدا ثم نقطعها على أشكال صوابع ونقوم بعدها بتغميس الأصابع في الدقيق أولا ثم البيض ثم البقسماط ونقوم بتكرار ذلك حتى تنتهي كل الأصابع.
- ونقوم بعدها بوضع الأصابع في الفريزر لفترة طويلة لحين الحاجه إليها وعند استعملها يمكننا إخراجها ونتركها خارج الفريزر قليلا.
- ثم نقوم بتسخين الزيت على درجة حرارة مرتفعة ثم نضع أصابع البطاطس لتقلى في الزيت، ولكن عند وضعها نجعل النار هادئة قليلاً حتى لا تحترق أصابع البطاطس من الخارج وتكون غير ناضجة من داخل.
- مع الحرص على عدم تقليب البطاطس إلى أن تنضج من الأسفل، حتى وبعد أن تنضج أصابع البطاطس من الجهتين من كل الجوانب نقوم بإخراجها من الزيت ونضعها على ورق الطبخ ثم تقدم في طبق التقديم.