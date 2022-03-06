اقوى خلطات تبيض الوجه والرقبه من بيتك أنسي أي بقع أو سواد وشك هينور من تاني

تبحث الكثير من النساء عن اقوى خلطات تبيض الوجه والرقبه من أجل إبراز جمالها حيث تسعى كافة النساء على الحصول على أفضل درجة مثالية في الجمال، لهذا نضع سيدتي بين يدك العديد من الوصفات الطبيعية الفعالة في تبيض الوجه والرقبه من أول مرة بإذن الله وجميع الوصفات من مطبخك لذلك لن تضطري إلى شراء الكثير من المكونات لإعداد خلطات تبيض الوجه والرقبة بأقل التكاليف سوف تعيدي الحياة من جديد إلى بشرتك.

اقوى خلطات تبيض الوجه والرقبه

تلك الوصفات التي نقدمها لكي سيدتي من افضل وصفات التفتيح على الإطلاق والتي تم تجربتها من قبل الكثير من الأشخاص وأثبتت نتائج مذهلة وكان التفتيح من أول استعمال، كما أن تلك المواد الطبيعية آمنة على البشرة لخلوها التام من المواد الكيماوية التي تعمل على إتلاف البشرة.

تفتيح الوجه بخل التفاح

يعد من المواد الطبيعية الممتازة التي تساعد على تقشير الجلد الميت والعمل على تفتح لون البشرة.

2 ملعقة كبيرة من خل التفاح.

التفاح. 4 ملاعق من الماء.

قطعة من القطن.

طريقة التحضير والاستخدام

نحضر وعاء ونخلط الخل مع الماء. ثم نحضر قطعة القطن ونغمسها في المحلول. ثم نمررها على البشرة والرقبة. نترك المحلول على البشرة لمدة 10 دقائق. بعد ذلك نغسل الوجه جيدًا بالماء. يجب وضع كريم مرطب. تكرر الوصفة يوميًا وسوف نحصل على نتائج مذهلة خلال أول استخدام.

البطاطس لتفتيح الوجه والرقبة