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عمر شويل - جدة البيتي فور الدايب دوب حضريه في المنزل بمقادير اقتصادية وبطريقة ناجحة ألذ واشهي من محلات المخبوزات - ثقفني
طريقة عمل البيتي فور، يعتبر البيتى فور من أشهر الحلويات المفضلة لدى جميع الأشخاص كبارا وصغارا، فهي من أشهى وألذ الحلويات التي يمكن تناولها في الأعياد والمناسبات السعيدة، حيث أنها تثير البهجة والسرور عند تناولها، وطريقة تحضيرها ليست بالأمر الصعب بل بالعكس فإن طريقة تحضيرها من أسهل طرق إعداد الحلويات، وسوف نتعرف في هذا المقال على طريقة تحضير البيتي فور.
طريقة عمل البيتي فور
يمكنك صنع لأفراد أسرتك ألذ وأشهى بيتي فور في دقائق معدودة وبطريقة سهلة وبسيطة بمكونات متوفرة لديك في المنزل وطريقة تحضيرها كالآتي:
المكونات:
- عدد ٢ كوب من الدقيق الأبيض.
- ملعقة صغيرة من قشر البرتقال.
- نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف كوب من السكر الناعم.
- كوب واحد من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- عدد ٢ بيضة.
- مربى أو شوكولاتة حسب الرغبة للتزيين.
طريقة التحضير
- يتم إحضار وعاء مناسب وقومي بوضع البيض أولا ويتم خفقه جيداً بالمضرب الكهربائي أو بالمضرب اليدوي، ثم يتم إضافة كلا من الفانيليا وبشر البرتقال والتقليب جيداً، ثم يتم إضافة الزبدة مع الاستمرار في التقليب حتى يتم الحصول على قوام كريمي ناعم.
- ثم بعد ذلك يتم إضافة السكر الناعم إلى الخليط مع استمرار التقليب حتى تمتزج جميع المكونات تماماً.
- بعد ذلك قومي بإحضار وعاء مناسب آخر وضعي بداخله الدقيق والبيكنج بودر ويتم خلطهم جيداً.
- ثم يتم إضافة خليط الدقيق والبيكنج بودر إلى خليط مكونات الوعاء الأول بالتدريج مع التقليب برفق حتى يتم
- الحصول على عجينة ناعمة، ثم يتم تغطيتها جيداً بورق البلاستيك الشفاف.
- بعد ذلك لابد من ترك العجينة لمدة ٣٠ دقيقة لترتاح، ثم يتم تقطيع العجينة إلى قطع صغيرة ويتم تشكيلها حسب الرغبة، أو يمكنك استخدام قمع حلواني في تشكيل العجينة إلى أشكال صغيرة متساوية الحجم، ثم يتم إحضار صينية ووضع عليها ورق زبدة حتى لا تلتصق، ويتم رص قطع البيتي فور في الصينية.
- يتم وضع الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة، حتى تمام النضج وذلك بالحصول على لون ذهبي.
- ثم تخرج الصينية من الفرن وتترك لتبرد تماماً، ثم نبدأ في لصق كل قطعتين مع بعض بالمربى أو الشيكولاتة حسب الرغبة، ثم تزين بالمكسرات.