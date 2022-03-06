البيتي فور الدايب دوب حضريه في المنزل بمقادير اقتصادية وبطريقة ناجحة ألذ واشهي من محلات المخبوزات

طريقة عمل البيتي فور، يعتبر البيتى فور من أشهر الحلويات المفضلة لدى جميع الأشخاص كبارا وصغارا، فهي من أشهى وألذ الحلويات التي يمكن تناولها في الأعياد والمناسبات السعيدة، حيث أنها تثير البهجة والسرور عند تناولها، وطريقة تحضيرها ليست بالأمر الصعب بل بالعكس فإن طريقة تحضيرها من أسهل طرق إعداد الحلويات، وسوف نتعرف في هذا المقال على طريقة تحضير البيتي فور.

طريقة عمل البيتي فور

يمكنك صنع لأفراد أسرتك ألذ وأشهى بيتي فور في دقائق معدودة وبطريقة سهلة وبسيطة بمكونات متوفرة لديك في المنزل وطريقة تحضيرها كالآتي:

المكونات:

عدد ٢ كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من قشر البرتقال.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من السكر الناعم.

كوب واحد من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

عدد ٢ بيضة.

مربى أو شوكولاتة حسب الرغبة للتزيين.

طريقة التحضير