أحسن من خبز المخابز عيش الدار في الحلة بدون فرن ولا خميرة كيماوية بطريقة لا تصدق

أرغب في تقديم الكثير من الوصفات اللذيذة واللذيذة للأطفال عند ذهابهم إلى المدرس، لذا سنقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني طريقة صنع خبز الحلة وهي من الطرق الفريدة واللذيذة لتزويد الأطفال بالخبز ويمكن وضع حشوات مختلفة بداخلها إليكم خطوات كيفية عمل العيش في الحلة بدون فرن.

طريقة عمل خبز الحلة

المقادير تكون من:

1/2 كجم من الدقيق.

1/4 كوب زيت.

ذرة من الملح.

قليل من سكر.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية أو خميرة بيرة.

و1 ملعقة كبيرة مسحوق خبز.

1 ملعقة صغيرة مسحوق حليب (اختياري).

ماء دافئ للعجن به.

تحضير خبز الحلة

ضعي الدقيق كله في خلاط أو وعاء خلط يدويًا وأضيفي البيكنج بودر والملح والزيت. أضف ملعقة من مسحوق الحليب.

قم بإذابة الخميرة مع 1/4 كوب ماء و 1 ملعقة كبيرة سكر حتى نفاذ الخميرة.

ثم يضاف إلى الدقيق والمكونات الأخرى.

صب الماء شيئا فشيئا وابدأ في عجن العجينة.

استمري في عجن العجين باليد أو عجنه حتى يحتفظ بقوامه ثم استمري في العجن لبضع دقائق.

غطي العجينة واتركيها ترتفع في مكان دافئ ثم اجمع العجينة بيدك حيث ستفرك الصحن وتبدأ في تقطيعها إلى كرات صغيرة تأكد من سحقها.

رش بعض الدقيق ثم انشر شريحة من الخبز على الكرة الدوارة.

غطي الخبز واتركيه يرتاح باستخدام المقلاة ضعي الخبز في المقلاة واطهيه على نار خفيفة.

عندما يتغير لون الرغيف ويبدأ في النفخ ، اقلبه حتى ينضج.

طريقة عمل عيش الحلة في الفرن

مقادير عمل عيش الحلة تتكون من، أولا العجين تتكون من:

4كوب دقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة خميرة دريم.

ملعقة كبيرة سكر.

ماء دافئ للعجن.

زبدة لدهن الحلة.

ثانيا مقادير الوجه يتكون من:

سمسم.

حبة البركة.

خطوات تحضير خبز الحلة

نضع جميع المكونات في الخلاط ونضيف الدقيق تدريجياً حتى نحصل على عجينة ناعمة.

نتركه يتخمر وندهن المقلاة ونضع العجينة فيه بعد التخمير.

عمل ثقوب رأسية في الوجه ونضع السمسم والسمسم الأسود.

نخبز خبز الشيلة في فرن ساخن على حرارة 180 درجة لمدة 20-30 دقيقة.

خبز الشراع يقدم مع الجبن المعتق وشرائح الخيار والطماطم.

طريقة عمل الخبز في البيت

في وعاء ، اخلطي المكونات الجافة مثل الدقيق والسكر والملح والخميرة ومسحوق الحليب.

أضيفي كمية كافية من الماء تدريجيًا واستمري في العجن للحصول على عجينة لزجة.

نغطي العجينة بغلاف بلاستيكي ونتركها تنتفخ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.

قسم العجينة إلي كرات متوسطة الحجم و تقسم إلي دوائر.

ادهني مقلاة بقليل من الزيت وسخنيها على نار متوسطة.

وزعي دائرة من العجين على المقلاة واتركيها ترتاح لبضع ثوان حتى يصبح القاع بنيًا ورقيقًا.

اقلبه واتركه لبضع ثوان ليحمر الجانب الآخر.

طريقة عمل الكريب

المقادير تتكون من:

250 غرام من دقيق الحنطة السوداء.

ربع ليتر من الماء (250 ملليتر).

ربع ليتر من الحليب (250 ملليتر).

بيضتان.

50 غرام من الزبدة نصف مالحة.

زيت بمقدار ملعقة طعام.

أما طريقة التحضير فهي: