بملعقة قرنفل ونشا أصنعي معجون أسنان لتبييض الأسنان وإزالة الجير والأصفرار لأسنان بيضاء كالثلج

يعد معجون الأسنان من الأشياء الأساسية في حياتنا التي لايمكن ان نستغني عنه، حيث له فوائد متنوعة للأسنان ويساهم بشكل كبير في تبييض الأسنان ولا يجعلها تتراكم بها التسويس فيقضي عليه بمنتهي السهولة، كما يعمل معجون الأسنان على إزالة الطبقة الجيرية والاصفرار من الأسنان، كما أيضا يعطي رائحة جميلة للفم فيمكن أن نقوم بتحضيرها في المنزل باستخدام مواد طبيعية مفيدة جدا.

يعتبر معجون الأسنان هو أهم الأشياء الأساسية التي نستخدمها بشكل يومي فهو من مستحضرات التجميل التي تخصصها للأسنان فلايمكننا أن نستغني عنها، ومعجون الأسنان له أهمية بالغة فإنه يعالج الكثير من المشكلات التي تتعرض لها الأسنان مثل التهابات اللثة وإزالة الإصفرار من الأسنان وغيرها من المشكلات، فيمكننا تحضير معجون الأسنان بمواد طبيعية ومنها النشا والقرنفل لما لهم فوائد بالغة في تبيض الاسنان.

معجون أسنان بالنشا والقرنفل

نجد أن النشا والقرنفل من أهم الوصفات الطبيعية التي نستخدمها في تبيض الاسنان بشكل آمن وطبيعي، حيث يحتوي على عناصر طبيعية تعمل على علاج مشاكل الاسنان ومنها إزالة الطبقة الجيرية وإزالة الإصفرار فنجعلها ناصعة البياض، كما أيضا يساهم القرنفل بشكل كبير في تسكين الآم الأسنان التي نشعر بها نتيجة للالتهاب اللثة، ونستعرض سويا تحضير معجون الأسنان فيما يلي:

المقادير

ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من السكر الأبيض الخشن.

أربع ملاعق صغيرة من ماء الورد.

استخدام فرشاة الأسنان.

إحضار علبة فارغة ذات غطاء محكم.

طريقة التحضير