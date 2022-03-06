نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة قرنفل ونشا أصنعي معجون أسنان لتبييض الأسنان وإزالة الجير والأصفرار لأسنان بيضاء كالثلج في المقال التالي
يعد معجون الأسنان من الأشياء الأساسية في حياتنا التي لايمكن ان نستغني عنه، حيث له فوائد متنوعة للأسنان ويساهم بشكل كبير في تبييض الأسنان ولا يجعلها تتراكم بها التسويس فيقضي عليه بمنتهي السهولة، كما يعمل معجون الأسنان على إزالة الطبقة الجيرية والاصفرار من الأسنان، كما أيضا يعطي رائحة جميلة للفم فيمكن أن نقوم بتحضيرها في المنزل باستخدام مواد طبيعية مفيدة جدا.
يعتبر معجون الأسنان هو أهم الأشياء الأساسية التي نستخدمها بشكل يومي فهو من مستحضرات التجميل التي تخصصها للأسنان فلايمكننا أن نستغني عنها، ومعجون الأسنان له أهمية بالغة فإنه يعالج الكثير من المشكلات التي تتعرض لها الأسنان مثل التهابات اللثة وإزالة الإصفرار من الأسنان وغيرها من المشكلات، فيمكننا تحضير معجون الأسنان بمواد طبيعية ومنها النشا والقرنفل لما لهم فوائد بالغة في تبيض الاسنان.
معجون أسنان بالنشا والقرنفل
نجد أن النشا والقرنفل من أهم الوصفات الطبيعية التي نستخدمها في تبيض الاسنان بشكل آمن وطبيعي، حيث يحتوي على عناصر طبيعية تعمل على علاج مشاكل الاسنان ومنها إزالة الطبقة الجيرية وإزالة الإصفرار فنجعلها ناصعة البياض، كما أيضا يساهم القرنفل بشكل كبير في تسكين الآم الأسنان التي نشعر بها نتيجة للالتهاب اللثة، ونستعرض سويا تحضير معجون الأسنان فيما يلي:
المقادير
- ملعقة صغيرة من نشا الذرة.
- ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف ملعقة صغيرة من السكر الأبيض الخشن.
- أربع ملاعق صغيرة من ماء الورد.
- استخدام فرشاة الأسنان.
- إحضار علبة فارغة ذات غطاء محكم.
طريقة التحضير
- نأتي بوعاء صغير ونضع به أربعة ملاعق صغيرة من ماء الورد ثم نضع عليه ملعقة صغيرة من البيكنج بودر ونقلبهم مع بعض حتي يتم تجانسهم وظهور فوران بها.
- نقوم باضافة ملعقة صغيرة من نشا الذرة على خليط ماء الورد ثم نضيف عليهم ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون وبعد ذلك نضع عليهم نصف ملعقة صغيرة من السكر الأبيض الخشن وندمج جميع مكونات الخلطة مع بعضها باستخدام ملعقة حتى يكون الخليط ذات قوام كريمي ناعم.
- نضع خليط معجون الأسنان ذات قوام كريمي في علبة فارغة محكمة الغلق ونضع بها كمية المعجون للاستخدام.
- فعند الاستخدام نغمس فرشاة الأسنان في المعجون ونقوم بشكل يومي في الصباح والمساء غسيل الأسنان بالفرشاة.
- ندلك الأسنان باستخدام فرشاة الأسنان وبها المعجون وتنظيفها ونتركها لمدة خمس دقائق و بعد ذلك نقوم بغسلها باستخدام الماء الفاتر.
- يجب أن نتبع استخدام خلطة معجون الأسنان بشكل دائم واستخدامها يوميا ف نلاحظ فرق الأسنان فتزيل طبقة الجير وتزيل الإصفرار بشكل نهائي وتجعلها بيضاء بشكل طبيعي.