تتبيلة شاروما اللحمة السرية أعملي شاروما اللحم بالخلطة والتتبيلة على أصولها بطعم ومذاق لذيذ

الشاورما من الأكلات التي ترجع أصولها إلى الوطن العربي والمنطقة العربية تحديداً إلى الدولة العثمانية، ولكن حالياً أصبحت من أشهر الأكلات العربية المنتشرة حول العالم وأدخل عليها تعديلات كثيرة لتغير من مذاقها نوعاً ما ولكنها ما زالت محافظة على نفس المذاق الأصلي لها، ويمكن تحضير الشاورما باللحم أو بالفراخ ولكن الأكثر انتشارًا هي شاورما اللحم، ويتم تسوية اللحم على الحرارة وبخاصة حرارة الفحم.

تعد شاورما اللحمه من اجمل واحلى الوجبات المفضلة لدى الكبار والصغار، يقوموا بشرائها الاولاد بمبالغ باهظه لذالك دائما تبحث الامهات عن طرق تحضيرها فى المنزل بخطوات سهله وبتكلفة اقل، تقدم الشاورما مع الخبز السورى او الكيذر ويقدم معها البطاطس المقلية وتصبح واجبة شاهيه يقبل عليها الاولاد، وتتميز الشاورما بمزاقها الرائع ورائحتها الجذابه، لذالك نقدم لكم طريقة عمل الشاورما على الفحم فى المنزل.

طريقة عمل شاورما اللحم

المكونات

نصف كيلو من شرائح اللحمه.

بصله كبيرة الحجم مقطعة الى شرائح رفيعه.

٢حبة ططماطم مقطعه الى مكعبات صغيرة.

كمية قليلة من البقدونس المفروم.

نصف معلقة من بهارات اللحمه.

نصف معلقة صغيرة من الفلفل الاسود.

معلقة صغيرة من الملح.

٢معلقة كبيرة من الزيت النباتى.

معلقة كبيرة من الخل الابيض.

للتقديم

كيذر اوخبز سورى.

سلطة الثومية.

شرائح خيار مخلل.

الطريقة

نشعل الفحم فى الشواية ونضع فوقه صاج مدهون بقليل من الزيت.

نضف شرائح اللحمه مع شرائح البصل على الصاج ونقلب جيدآ حتى يتغير لون اللحمه.

نضف اليهم البهارات والملح والفلفل الاسود ونقلب المكونات حتى تتجانس مع بعضها بشكل جيد.

عند التاكد من تسوية شرائح اللحمه نضف اليها مكعبات الطماطم مع البقدونس المفروم.

نتركها على الفحم لمدة ٥دقائق ثم نضع معلقة الخل ونقلبها جيدآ.

نرفع الشاورما من على الفحم وهنا تصبح جاهزه.

نقوم بتحضير خبز الكيذر او الخبز السورى حسب الرغبه.

نضع داخل الخبز معلقة من الثومية ونفردها جيدآ.

نضف القليل من شرائح الخيار المخلل.

نقوم بتوزيع الشاورما داخل السندوتشات بالتساوى.

نكرر العمليه حتى ننتهى من الكمية الموجوده.

يقدم مع السندوتشات وعاء صغير من الثومية.

ويمكن تقديم البطاطس المقلية مع سندوتشات الشاورما.

طريقة عمل الثومية

المكونات

٥فصوص من الثوم المهروس.

٥معالق كبيرة المايونيز.

كوب من الحليب.

معلقة كبيرة من النشا.

ملح وفلفل اسود.

الطريقة