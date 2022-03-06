طريقة عمل فتة الدجاج بالحمص شهية والطعم لذيذ ستنال إعجاب الجميع

طريقة عمل فتة الدجاج بالحمص، تعد من الأكلات المشهورة والمعروفة في سوريا وبلاد الشام وانتقلت إلى الكثير من البلدان وأخذت شهرة كبيرة ونالت قبول لدي الناس مثل الشاورما السورية وغيرها من الوجبات الأخري المشهورة لدي أهل الشام ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل فتة الدجاج بالحمص من خلال خطوات بسيطة وبطعم شهي ولذيذ.

طريقة عمل فتة الدجاج بالحمص مع صوص الزبادي في خطوات بسيطة وسهلة

الفتة من الوجبات التي يعشقها الكثير من الناس وتقدم بكثرة في المناسبات والأعياد والعزومات الكبيرة خاصة عندما يتم تحضيرها بصوص الزبادي حيث يعطي لها الكثير من حلاوة وجمال المذاق الرائع.

المكونات

ثلاث صدور من الدجاج.

اثنان كوب من الأرز البسمتي.

بهارات الأرز: نصف ملعقة صغيرة هيل مطحون ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ورشة من القرفة وملح.

خبز.

اثنان كوب من الحمص المسلوق.

حزمة من الكزبرة المقطعة ناعم.

اثنان حبة متوسطة الحجم من البصل الشرائح.

خمس فصوص ثوم شرائح.

نصف ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح.

سمن.

مكونات صوص الزبادي

اثنان كوب من الزبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة من الطحينة.

ثلاث فصوص من ثوم مفروم.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

رشة من الكمون.

رشة من جوزة الطيب.

رشة من الكزبرة الجافة.

فلفل أسود.

ملح.

طريقة التحضير