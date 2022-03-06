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عمر شويل - جدة طريقة عمل فتة الدجاج بالحمص شهية والطعم لذيذ ستنال إعجاب الجميع - ثقفني
طريقة عمل فتة الدجاج بالحمص، تعد من الأكلات المشهورة والمعروفة في سوريا وبلاد الشام وانتقلت إلى الكثير من البلدان وأخذت شهرة كبيرة ونالت قبول لدي الناس مثل الشاورما السورية وغيرها من الوجبات الأخري المشهورة لدي أهل الشام ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل فتة الدجاج بالحمص من خلال خطوات بسيطة وبطعم شهي ولذيذ.
طريقة عمل فتة الدجاج بالحمص مع صوص الزبادي في خطوات بسيطة وسهلة
الفتة من الوجبات التي يعشقها الكثير من الناس وتقدم بكثرة في المناسبات والأعياد والعزومات الكبيرة خاصة عندما يتم تحضيرها بصوص الزبادي حيث يعطي لها الكثير من حلاوة وجمال المذاق الرائع.
المكونات
- ثلاث صدور من الدجاج.
- اثنان كوب من الأرز البسمتي.
- بهارات الأرز: نصف ملعقة صغيرة هيل مطحون ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ورشة من القرفة وملح.
- خبز.
- اثنان كوب من الحمص المسلوق.
- حزمة من الكزبرة المقطعة ناعم.
- اثنان حبة متوسطة الحجم من البصل الشرائح.
- خمس فصوص ثوم شرائح.
- نصف ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملح.
- سمن.
مكونات صوص الزبادي
- اثنان كوب من الزبادي.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الطحينة.
- ثلاث فصوص من ثوم مفروم.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- رشة من الكمون.
- رشة من جوزة الطيب.
- رشة من الكزبرة الجافة.
- فلفل أسود.
- ملح.
طريقة التحضير
- نقوم بتجهيز صوص الزبادي في إناء عميق نضع الزبادي مع الطحينة والثوم وعصير الليمون والكزبرة والكمون وجوزة الطيب والفلفل الأسود والملح ونقلب كل المكونات مع بعضها حتي نحصل على قوام متماسك ثم نضعه جانباً.
- في إناء على النار نضع به ملعقة كبيرة من السمنة ثم نضيف شرائح البصل ونقلب قليلاً ثم نضيف الثوم ونقلب لمدة دقيقتين ثم نضيف كل التوابل بعد ذلك نضيف صدور الدجاج ونقلب قليلاً ثم نضيف الكزبرة الخضراء المفرومة ونضيف الحمص المسلوق ثم نقلب المكونات مع بعضها ثم نضيف مرق الدجاج ونتركه حتي يغلي وتتشرب المرقة.
- لسلق الأرز في إناء على النار نضع به ملعقة كبيرة من السمن ثم نضيف الأرز والبهارات ونقلب مرة واحدة الأرز مع البهارات ثم نضيف الماء بمقدار كوبين ونصف ثم نضيف الملح وعند الغليان نقوم بتهدئة النار حتي ينضج.
- نقوم بتقطيع الخبز إلى قطع صغيرة وفي طاسة على النار نضع بها ملعقة كبيرة من السمن ثم نضيف قطع الخبز ونقلب حتي يتحمر الخبز جيداً.
- في طبق التقديم نضع الخبز المحمر ثم نضيف فوقه الأرز ونضع عليه صوص الزبادي ثم نضع فوقه صدور الدجاج مع البصل والثوم وتقدم بألف هنا.