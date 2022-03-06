في 5 خطوات طريقة عمل السجق الإسكندراني بالطماطم والبصل

طريقة عمل السجق الإسكندراني النقانق من المأكولات الشعبية، والمطبخ المصري مشهور بالنقانق المقلية والمقلية، بالإضافة إلى النكهات المختلفة. فيما يلي وصفة للسجق بالبصل والطماطم من إعداد الشيف نجلاء الشرشي وأميرة شنب.

طريقة عمل السجق الإسكندراني

كيلو نقانق صغيرة.

بصلة كبيرة مقطعة ناعماً

حبة طماطم كبيرة مقطعة مكعبات.

1 حبة فليفلة صغيرة مقطعة مكعبات

حبة فلفل أخضر حار مقطع (اختياري)

– 3 فصوص ثوم مهروسة

– 2 ملعقة كبيرة. نفط

– 2 ورقة للشاحنات.

12 ملعقة صغيرة سبع بهارات

– 14 ملعقة صغيرة كمون بودرة

مقدار من الملح والفلفل الأسود المطحون الطازج.

طريقة تحضير السجق بالبصل والطماطم بخطوات بسيطة

في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، سخني الزيت. نضيف البصل والثوم ونقلب لمدة دقيقتين أو حتى يذبل البصل والثوم.

– قلبي النقانق والفلفل الحلو والفلفل الحار حتى يبدأ النقانق في التغير.

– قلّبي الطماطم وورق الغار والبهارات والكمون والملح والفلفل الأسود حتى تمتزج جيدًا.

غطي المقلاة واتركيه جانباً لمدة 10 دقائق على نار خفيفة مع التحريك بانتظام.

قدمي النقانق ساخنة مع الأرز والمعكرونة في طبق التقديم.

طريقة عمل النقانق بالفلفل الملون

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

ما يقرب من نصف كيلو نقانق.

3 حبات فلفل، أخضر، أصفر، أحمر.

1 بصلة بيضاء كبيرة مقشرة ومقطعة حلقات

فص ثوم مفروم

سميدجون من الملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازج

750 جرام صلصة طماطم ريحان

طريقة تحضير سجق الطماطم والفلفل الملون

في مقلاة على نار متوسطة، سخني الزيت. نضيف النقانق ونطبخها حتى تبدأ في التحول إلى اللون البني.

بمجرد سحب النقانق من على النار وتصفيتها في طبق دهون، يتم تتبيلها بملعقة كبيرة من البهارات.

في مقلاة على نار متوسطة، اقلي شرائح الفلفل الملون والبصل حتى تذبل، ثم أضيفي الثوم والملح والفلفل وغطيها جيداً لمدة دقيقة واحدة.

أضيفي صلصة الطماطم والريحان، ثم ارفعي النار على نار عالية واتركي الصلصة تغلي مع المكونات، ثم اخفضيها إلى منخفضة.

أضيفي النقانق واستمري في الخفق مع باقي المكونات حتى تتكاثف الصلصة.

اتركه لمدة 10 دقائق تقريبًا قبل التقديم مع الأرز الأبيض أو الخبز المحمص.

صنع السجق الشرقي

نصف كيلو سجق مقطع إلى مكعبات

مقدار من الملح والفلفل الأسود المطحون الطازج.

سبع بهارات في ملعقة صغيرة.

4 بصل مقطع

زيت خام.

فلفل حلو،

فلفل أحمر مع ركلة.

فينو

الجرجير.

تحضير السجق الشرقي

سخني الزيت في مقلاة وأضيفي النقانق بالملح والفلفل للحصول على تشويه لائق.

نضيف البصل واللحم إلى المقلاة ونحركهما حتى يمتزجا.

نضيف الفلفل الأخضر والفلفل الحار والتوابل ويتبعها خبز فينو.

طريقة عمل السجق الإسكندراني

ما يقرب من كيلو واحد من النقانق.

3 بصل متوسط ​​الحجم

5 فلفل أخضر

4 حبات طماطم ناضجة

القليل من الملح والفلفل الأسود المطحون الطازج.

بضع قطرات من الزيت.

تحضير السجق الإسكندراني