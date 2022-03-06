زي الكوافير وأحلى.. أفضل طريقة لصبغ الشعر في البيت باللون الأشقر الثلجي

صبغ الشعر باللون الأشقر الثلجي، تسعى معظم الفتيات إلى صبغ الشعر بألوان ملفتة ومميزة للحصول على إطلاله جذابة تلفت الأنظار لها وتتطلع دائما إلى متابعة أحدث صيحات موضة صبغ الشعر وتتبع النجمات لاختبار اللون الذي يتربع على عرش موضات الشعر والمناسب للون البشرة فى نفس الوقت.

طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الثلجي

يعد اللون الأشقر الثلجي من الألوان العصرية المميزة التي تمنحك إطلالة جرئية وفريدة حيث يجمع بين اللون الذهبي الممزوج مع بياض الثلج ليخرج لون مثيرا جدا وأكثر جاذبية، ويمكنك تطبيق صبغة الشعر باللون الأشقر الثلجي فى منزلك كالمحترفين من خلال خطوات بسيطة عن طريق اتباع الأتي:

الأدوات المستخدمة.

عبوة من الصبغة باللون اشقر ثلجي رمادي.

عبوة صبغة أشقر بلاتيني.

عبوة صبغة أشقر فاتح جدا.

أكسجين 30

فازلين.

مشط.

ملابس قديمة.

خطوات صبغ الشعر باللون الأشقر الثلجي في البيت