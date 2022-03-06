نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زي الكوافير وأحلى.. أفضل طريقة لصبغ الشعر في البيت باللون الأشقر الثلجي في المقال التالي
صبغ الشعر باللون الأشقر الثلجي، تسعى معظم الفتيات إلى صبغ الشعر بألوان ملفتة ومميزة للحصول على إطلاله جذابة تلفت الأنظار لها وتتطلع دائما إلى متابعة أحدث صيحات موضة صبغ الشعر وتتبع النجمات لاختبار اللون الذي يتربع على عرش موضات الشعر والمناسب للون البشرة فى نفس الوقت.
طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الثلجي
يعد اللون الأشقر الثلجي من الألوان العصرية المميزة التي تمنحك إطلالة جرئية وفريدة حيث يجمع بين اللون الذهبي الممزوج مع بياض الثلج ليخرج لون مثيرا جدا وأكثر جاذبية، ويمكنك تطبيق صبغة الشعر باللون الأشقر الثلجي فى منزلك كالمحترفين من خلال خطوات بسيطة عن طريق اتباع الأتي:
الأدوات المستخدمة.
عبوة من الصبغة باللون اشقر ثلجي رمادي.
عبوة صبغة أشقر بلاتيني.
عبوة صبغة أشقر فاتح جدا.
أكسجين 30
فازلين.
مشط.
ملابس قديمة.
خطوات صبغ الشعر باللون الأشقر الثلجي في البيت
- أولا ارتدى ملابس قديمة حتى لا تتلطخ ملابسك ببقع الصبغة.
- وزعي القليل من الفازلين على الجبهة وناحية الأذنين لحماية جلدك من التصبغ.
- إذا كان لون الشعر داكنا لابد أولا من القيام بسحب اللون عن طريق تطبيق بودرة التشقير على شعرك حتى يأخذ اللون الأصفر الفاتح.
- قومى بتقسيم شعرك إلى أربعة أجزاء متساوية لسهولة تطبيق الصبغة.
- بعد ذلك طبقي الصبغة باللون الأشقر الفاتح على الشعر عن طريق مزج معجون الصبغة مع الأكسجين واتركيها على الشعر لمدة نصف ساعة ثم اشطفي الشعر بالماء الفاتر.
- امزجي عبوة معجون الصبغة الأشقر ثلجي رمادي مع معجون الصبغة الأشقر البلاتيني مع الأكسجين الخاص بالصبغة.
- أخذي كل خصلة من الشعر وافردي عليها معجون الصبغة من الجذور وحتى الأطراف إلى أن تنتهى من جميع أجزاء الشعر.
- مشطي شعرك بالكامل لتوزيع الصبغة جيدا والتأكد من وصولها إلى جميع أجزاء الشعر.
- اتركي الصبغة على الشعر حوالى 45 دقيقة أو بحسب المدة المذكورة على عبوة الصبغة.
- اشطفي الشعر جيدا بالماء الفاتر حتى تتأكدي من تخلص الشعر من معجون الصبغة تماما.
- اغسلي الشعر بالشامبو والبلسم للحصول على الترطيب اللازم واستمتعي بلون أشقر ثلجي مميز وجذاب.