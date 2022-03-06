نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المسقعة الحارة بطريقة سهلة وسريعة وبمكونات بسيطة وبمذاق لذيذ وشهي في المقال التالي
المسقعة الحارة ، من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار على حد سواء، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع أيضاً، حيث يقبل الكثير على تناولها في المطاعم، نظرا لمذاقها المميز واللذيذ الذي لا يوصف، كما يقدم الباذنجان بأطباقه المختلفة والمتنوعة والشهية والرائعة على وجبة الغداء أو العشاء، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاً، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة أيضاَ، كما يمكنكم تجربة وصفات باذنجان وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل المسقعة الحارة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.
مكونات المسقعة الحارة
تتكون طريقة عمل المسقعة الحارة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:
- 2 حبة باذنجان كبير الحجم.
- ملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- 3 قرن فلفل أخضر حار مقطع مكعبات.
- 3 فصوص ثوم كبار مهروس.
- 2 حبة طماطم كبار مفرومة ناعم.
- نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.
- زيت للقلي.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل المسقعة الحارة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نقطع رأس الباذنجان، ثم نقطعهم أرباع، ثم مكعبات كبيرة.
- ثم نضع الباذنجان في وعاء ونضيف إليه ملح بدون غسل، ثم نخلط الباذنجان بالملح جيدا.
- ثم نترك الباذنجان بالملح لمدة ساعة.
- بعد ذلك نغسل الباذنجان من الملح.
- ثم نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها الزيت ونتركه يسخن.
- ثم نقلي فيه الباذنجان ونتركه حتى يكتسب لونا ذهبيا من الجهتين.
- بعد ذلك نرفع الباذنجان من الزيت على مناديل مطبخ.
- ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.
- ثم نضع مقلاة على نار متوسطة، ونضيف إليها القليل من الزيت ونتركه حتى يسخن.
- ثم نضيف إليه الفلفل الأخضر ونقلبه باستمرار ونتركه حتى يأخذ لون أبيض.
- بعد ذلك نضيف الثوم المهروس ونقلبه باستمرار حتى يكتسب لونا ذهبيا.
- ثم نضيف الطماطم المفروم ناعم ونقلبهم.
- ثم نضيف الملح والسكر والكزبرة والكمون والفلفل الأسود ونقلبهم ونترك الطماطم حتى تنضج.
- بعد ذلك نخفض النار ونضيف الباذنجان المقلي ونقلب مرة واحدة ونترك المسقعة على النار لمدة دقيقتين.
- ثم نرفع المسقعة من على النار، ونقدمها في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.