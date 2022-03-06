المسقعة الحارة بطريقة سهلة وسريعة وبمكونات بسيطة وبمذاق لذيذ وشهي

المسقعة الحارة ، من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار على حد سواء، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع أيضاً، حيث يقبل الكثير على تناولها في المطاعم، نظرا لمذاقها المميز واللذيذ الذي لا يوصف، كما يقدم الباذنجان بأطباقه المختلفة والمتنوعة والشهية والرائعة على وجبة الغداء أو العشاء، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاً، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة أيضاَ، كما يمكنكم تجربة وصفات باذنجان وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل المسقعة الحارة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات المسقعة الحارة

تتكون طريقة عمل المسقعة الحارة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

2 حبة باذنجان كبير الحجم.

ملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من السكر.

3 قرن فلفل أخضر حار مقطع مكعبات.

3 فصوص ثوم كبار مهروس.

2 حبة طماطم كبار مفرومة ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل المسقعة الحارة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي: