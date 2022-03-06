صبغة شعر بني لامع طبيعي أحلى لون يناسب كل ألوان البشرة

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صبغة شعر بني طبيعي أحلى لون يناسب كل ألوان البشرة، تعتبر صبغة الشعر من أساسيات الجمال لدى الكثير من نساء والفتيات، ولكن غالباً ما تكون الصبغة مضرة للشعر لأنها بها مواد كيميائية لذا لابد من استخدام صبغة طبيعية بدون اكسجين أو صباغة وتلك الصبغة باللون البني الطبيعي الناعم سنعدها معكم لتغيير الشعر الأسود وتغطية الشعر الأبيض شيب الشعر إن وجد، كما لكي يتم الحصول على لون شعر بني جذاب بدون صباغة هو أمر مستحيل ولكن صبغ الشعر بمواد طبيعية يكون فعال أكثر وله الكثير من فوائد للشعر أيضاً واصبغيه بمواد طبيعية ذلك سوف يجعلك تحصلين على لون بني عسلي الذي تريدينه وفي نفس الوقت تحافظين على الشعر من تقصف بسبب صبغة الشعر كيميائية فتابعوا معنا طريقة عمل صبغة شعر باللون بني فاتح بمواد طبيعية.
صبغة شعر بني طبيعي شعر لامع باللون البني
بدون صبغة ستصبغي شعرك بالألوان المطلوبة المفضلة لدى كثير من نساء بطريقة طبيعية بدلا من صبغة الشعر الصناعية سنتعرف معكم على طريقة عمل تلك تركيبة لصبغ الشعر بشكل طبيعي بمواد طبيعية 100% فتابعوا معنا.
تركيبة صبغة شعر بني بالمنزل
- نحتاج إلى 100 ملي من عصير البنجر.
- لحاء من سواك البلدي متواجد لدى جميع محلات العطارة.
- 75 جرام من الحناء الطبيعية.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من القهوة.
- بيضة واحدة.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
خطوات صبغة شعر بني طبيعي بالمنزل
- في وعاء على النار نضيف عدد 2 كوب من الماء مع 100 ملي من عصير شمندر أو عصير البنجر، يضاف عليهم لحاء شجر السواك بكمية معقولة.
- ثم يترك المزيج على النار حتى يطهو مزيج ويقل كثافته يطهى الخليط ثم نصفيه ونتركه حتى يبرد جانباً، ثم في وعاء آخر نضيف 75 جرام من الحناء مع 2 ملعقة كبيرة من القهوة مع بيضة.
- ثم نضيف عليهم عدد 2 ملعقة من جيل الصبار، مع 2 ملعقة من زيت جوز الهند أو يضاف عدد 2 ملعقة كبيرة من العسل، ويضاف عليه خليط الماء المبرد بالتدريج إلى مزيج الحناء وتخلط مكونات حتى تكون عجينة متماسكة.
- اتركي خليط الصبغة لمدة من 2 إلى 3 ساعات حتى تختلط وتتكثف صبغة الحناء في تلك المدة، ثم تقسم الشعر إلى خصل بحجم متساوي.
- تطبق الصبغة البني الفاتح على الشعر من الجذور حتى الأطراف لمدة ساعتين، لنتائج أفضل طويلة الأمد لإستخدام أمثل تطبق تلك الصبغة مرتين على الشعر لمدة أسبوع.
- استخدمي الشامبو لغسل الشعر بعد تطبيق الصبغة الطبيعية على الشعر وتغسل جيداً وتستخدم في اليوم التالي وتطبق الوصفة للشعر مرة كل أسبوع لنتيجة مذهلة بلون بني فاتح لكل أنواع البشرة وألوانها.