اكلات رمضانية.. طريقة مقلقل اللحم بطعم لذيذ من أشهر الوجبات في السعودية

اكلات رمضانية.. طريقة مقلقل اللحم بطعم لذيذ مع اقتراب قدوم رمضان وللقيام بأفضل العزومات الرمضانية ازداد البحث على طريقة عمل مقلقل اللحم، حيث تعمل أكلة مقلقل اللحم هي واحدة من أشهر الأكلات في المملكة العربية السعودية والتي يتم توافرها في جميع المطاعم في المملكة، ولكن يمكنك تحضيرها في المنزل بطريقة أفضل من الجاهزة وبمكونات بسيطة غير مكلفة، وتتميز هذه الأكلة بطعمها المميز، وسنوضح لكم في سطور مقالنا اليوم طريقة تحضير هذه الأكلة بالتفصيل إلى كل الباحثين عنها.

طريقة عمل مقلقل اللحم في المنزل

مكونات الطريقة:-

كيلو من اللحم المقطع إلى قطع متساوية ومكعبات.

حبة بصلة واحدة مقطعة إلى شرائح رفيعة.

ثلاث فصوص من الثوم المفروم.

زيت نباتي بمقدار ملعقتين كبيرتين.

سمنة بلدي أو نباتي.

فلفل ألوان نصف ثمرة منه (أخضر وأصفر وأحمر).

طماطم مفرومة.

عصير ليمون بمقدار ثلاث ملاعق.

فلفل أسود وكمون ملعقة من كل منهما.

رشة ملح.

فلفل حار (بحسب رغبتك).

خطوات تحضير مقلقل اللحم:

باستخدام المكونات السابقة يمكنك تحضير مقلقل اللحم عبر اتباع الخطوات التالية:-

قومي بإحضار طاسة قلي ثم قم بوضع الزيت النباتي بداخلها والسمنة حتى يصبحا ذابين تمامًا.

بعد ذلك قومي بوضع اللحمة بداخل الطاسة وقلبيه على جميع جوانبه حتى يتم تحميره قليلًا.

ثم قومي بإضافة الثوم المفروم وشرائح البصل إلى اللحمة في الطاسة وقلبي المكونات مع بعضها حتى يتغير لون جميع المكونات.

أضيفي الفلفل الملون والطماطم وقلبيهم واتركي الخليط على النار وتبليه بعد ذلك بالملح الأبيض والكمون والفلفل الأسود وقلبيهم جيدًا.

أضيفي عصير الليمون الليمون إلى الخليط وقلبيه جيدًا حتى تنضج جميع المكونات ثم ارفعيه من على النار واتركيه يبرد قليلًا ثم ابدئي في تقديمه ساخنًا.

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