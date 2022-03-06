طريقة عمل البسكويت الشوكولاتة المقرمش اللذيذ في البيت بمكونات بسيطة وسهلة وغير مكلفة

بسكويت الشوكولاتة من الحلويات الاقتصادية وغير مكلفة، ويمكنك تحضيرها بكل سهلة ويسر وهي من الحلويات الخفيفة المغذية للأطفال لانها تحتوي على الحليب والبيض لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، يمكنك تقديمها في الصباح مع كوب شاي أو حليب لاسرتك وتقديمها ايضا في المناسبات والرحالات أو تقديمها لأطفالك في المدارس مع السدونشات، وهي تتميز بمذاق وطعم شهي للاطفال والكبارومكوناتها سهلة وبسيطة وغير مكلفة للغاية ومن الاكلات السريعة والبسيطة مما تحتىوى على قيمة غذائية عالية وخفيفية على المعدة، واليكم في خلال السطور القادمة طريقة عمل البسكويت المقرمش اللذيذ في البيت بمكونات بسيطة وسهلة وغير مكلفة

طريقة عمل بسكويت الشوكولاتة المقرمش اللذيذ

المكونات

كوب واحد وربع من الدقيق المنخول

نصف كوب زبدة طرية

ملعقة من الزيت النباتي

نصف كوب سكر ناعم

واحد عدد بيض

ملعقة من الفانليا

قليل من الملح

ربع كوب نشا

ملعقتين كبيرة من الكاكاو البودرة

طريقة تحضير بسكويت الشوكولاتة

نحضر وعاء كبير ونضع الزبدة مع الزيت والسكر والفانيليا والملح ونخلط المكونات بالخلاط الكهربائئ حتي تصبح المكونات ناعماً نضيف البيضة ونقلب المكونات ونضع النشا مع الكاكاو البودرة ونخلط المكونات جيداً يعد ذلك نضيف الدقيق إلي المكونات ونقلب المكونات حتي تصبح عجينة ناعمة ولينة نقوم بتقطيع العجينة البسكويت على حسب الرغبة وتضع في صينية الخبز تدخل الفرن ساخن على درجة حرارة 200 حتي تنضج وتخرج وتقدم مع كوب الحليب أو الشاى الساخن

طريقة أخري بسكويت الشوكولاتة بالصوص

المكونات

2 كوب من الدقيق

كوب واحد من السمنة

نصف كوب سكر ناعم

عدد بيضة واحدة

2 ملعقة كبيرة كاكاو بودرة

ملعقة كبيرة من حليب البودرة

ملعقة من الفانيليا

صوص الشوكولاتة

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو البودرة الخام

ملعقة كبيرة من الزبدة

طريقة التحضير