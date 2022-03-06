طريقة تحضير البطاطس المقلية المقرمشة بملعقة واحدة ستحصلين على بطاطس مقرمشة بدون ماتشرب زيت

البطاطس المقلية المقرمشة من أكثر المقبلات و الوجبات التي يعشقها الجميع من الكبير إلى الصغير، حيث تعد البطاطس من النشويات المليئة بالفوائد ولها العديد من الطرق لتحضير البطاطس منها المهروسة و الخضار و المقلية ولكن من أكثر الطرق اللذيذة والسريعة تحضير البطاطس فهي من الطرق اللذيذة جدًا و الشهي جداً، لذلك تقوم الأمهات دايمًا بتحضير البطاطس المقلية المقرمشة فى الإفطار و العشاء فهي من أسرع المقبلات التي يمكنك تحضيرها، ولذلك تبحث الأمهات و السيدات دائمًا على سر قرمشة البطاطس المقلية التي يتم تقديمها في المطاعم وسنقدم لكم من خلال هذا المقال أسرار تحضير البطاطس المقلية المقرمشة.

مكونات البطاطس المقلية المقرمشة

من منا لا يعشق تناول البطاطس المقلية فهي من أشهر المقبلات التي يتم تناولها والتي يعشقها الأطفال دائماً و يطلبونها كل صباح و لذلك حرصنا على تقديم الطريقة السرية لتحضير البطاطس و المكونات هي:

4 حبات من البطاطس المخصصة لتحمير كبيرة الحجم.

نصف كوب من الخل الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملح.

زيت غزير للتحمير.

طريقة تحضير البطاطس المقلية المقرمشة

البطاطس المقلية المقرمشة تعد هذه الوصفة من أكثر المقبلات التي نقوم بتحضيرها و شراءها من الخارج و الذهاب إلى المطاعم لتناولها وهذا لأنها من أكثر الوصفات الشهية واللذيذة جداً وهناك العديد من الوصفات لتحضير البطاطس ولكن تظل البطاطس المقلية المقرمشة من أشهي واحب الطرق ولكن هناك سر وهو مكون نضيفه علي البطاطس يعطيها هذه القرمشة واللون والذهبي المميز وسنقدم لكم خطوات التحضير وهي: