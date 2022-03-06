نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير البطاطس المقلية المقرمشة بملعقة واحدة ستحصلين على بطاطس مقرمشة بدون ماتشرب زيت في المقال التالي
البطاطس المقلية المقرمشة من أكثر المقبلات و الوجبات التي يعشقها الجميع من الكبير إلى الصغير، حيث تعد البطاطس من النشويات المليئة بالفوائد ولها العديد من الطرق لتحضير البطاطس منها المهروسة و الخضار و المقلية ولكن من أكثر الطرق اللذيذة والسريعة تحضير البطاطس فهي من الطرق اللذيذة جدًا و الشهي جداً، لذلك تقوم الأمهات دايمًا بتحضير البطاطس المقلية المقرمشة فى الإفطار و العشاء فهي من أسرع المقبلات التي يمكنك تحضيرها، ولذلك تبحث الأمهات و السيدات دائمًا على سر قرمشة البطاطس المقلية التي يتم تقديمها في المطاعم وسنقدم لكم من خلال هذا المقال أسرار تحضير البطاطس المقلية المقرمشة.
مكونات البطاطس المقلية المقرمشة
من منا لا يعشق تناول البطاطس المقلية فهي من أشهر المقبلات التي يتم تناولها والتي يعشقها الأطفال دائماً و يطلبونها كل صباح و لذلك حرصنا على تقديم الطريقة السرية لتحضير البطاطس و المكونات هي:
- 4 حبات من البطاطس المخصصة لتحمير كبيرة الحجم.
- نصف كوب من الخل الأبيض.
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- ملح.
- زيت غزير للتحمير.
طريقة تحضير البطاطس المقلية المقرمشة
البطاطس المقلية المقرمشة تعد هذه الوصفة من أكثر المقبلات التي نقوم بتحضيرها و شراءها من الخارج و الذهاب إلى المطاعم لتناولها وهذا لأنها من أكثر الوصفات الشهية واللذيذة جداً وهناك العديد من الوصفات لتحضير البطاطس ولكن تظل البطاطس المقلية المقرمشة من أشهي واحب الطرق ولكن هناك سر وهو مكون نضيفه علي البطاطس يعطيها هذه القرمشة واللون والذهبي المميز وسنقدم لكم خطوات التحضير وهي:
- اولاً نقوم بتقشير البطاطس و تنظيفها بالماء.
- بعد ذلك نقوم بتقطيع البطاطس إلى أصابع متوسطة الحجم لا رفعية ولا سميكة لكي تكون مضبوطة في التحمير.
- نغسل البطاطس مرة أخرى من النشا المتواجدة في قطع البطاطس لكى تصبح مقرمشة.
- بعد ذلك نقوم بوضع أصابع البطاطس في وعاء كبير ونضيف عليه نصف كوب من الخل الأبيض.
- نقوم بنقع البطاطس في الخل الأبيض ولابد أن يتغلغل البطاطس في الخل الأبيض.
- نصفي البطاطس من الخل الأبيض و نغسله من الخل.
- ثم نقوم بتجفيف أصابع البطاطس جيداً بالمنشفة أو بورق مناديل المطبخ.
- نرش النشا الابيض على أصابع البطاطس حتى تتغلغل تماماً من النشا و تغلف به.
- لابد أن أصابع البطاطس تغلف بالنشا هذا هو سر قرمشة البطاطس، النشا ستجعل البطاطس مقرمشة و لا تجعلها تشرب زيت نهائيًا.
- بعد ذلك نقوم بوضع طاسة عميقة على النار ونضيف زيت غزير.
- نتركه حتى يسخن تماماً وتكون النار عالية جداً.
- نتأكد أن الزيت أصبح ساخن قبل وضع البطاطس.
- بعد أن يسخن الزيت نضع اصابع البطاطس حبة بحبة.
- نتركها 5 دقائق على نار عالية ولا نقوم بتحريكها الا بعد هذه الفترة لكي لا تتكسر ثم نقوم بتهدئة النار قليلًا.
- نقلب البطاطس حتى تطفو على وجه الزيت نقوم بتحريكها وعندما تأخذ اللون الذهبي نخرجها من الزيت على ورق المطبخ.
- نضيف عليها الملح البهارات المفضلة لديك حسب الرغبة.
- ثم نقدمها للطعام مع صلصة الكاتشب والمايونيز بالصحة والهنا.