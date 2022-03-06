افردي شعرك وشعر بنتك مع أقوى كيراتين طبيعي اصنعيه بنفسك في المنزل

أقوى كيراتين طبيعي يرغب في معرفة طريقة تطبيقه الكثيرون من النساء سواء كان للاستخدام الشخصي لهن أو من أجل أطفالهم، وقد ظهر مشكله الكيراتين منذ فترة زمنية قريبة ولكنه قد أحدث فرق في عالم الشعر حيث يضيف لمعان وبريق خاص على الشعر، ومن هنا سوف نقدم طريقة عمل الكيراتين الطبيعي في البيت وهو ما يتم إعداده بمكونات طبيعية، ويمكن الحصول عليها بسهولة، فتابعونا للتعرف على كيفية تحضير أقوى كيراتين طبيعي آمن وصحي يعالج التلف والتقصف.

أقوى كيراتين طبيعي لفرد شعر الأطفال والكبار

يستخدم الكيراتين الطبيعي حتى يعطي نفس النتائج التي يمكن الحصول عليها في صالونات تصفيف الشعر، ولكن كل ما في الأمر أنه يحتاج إلى تطبيق على الشعر بشكل متكرر للحصول على النتيجة المرغوبة، هذه هي الماسكات المستخدمة.

الكيراتين باستخدام ماسك البيض وزيت الزيتون للشعر

يستخدم ماسك البيض وزيت الزيتون مع بعضهم لعمل كيراتين طبيعي كما يمكن خلط أي من المكونات الطبيعية التي تتناسب مع طبيعية الشعر، وطريقة تحضير الماسك هي كالتالي:

في وعاء متوسط الحجم، نفرغ عدد 2 بيضة.

قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر.

نقلب للحصول على خليط متجانس.

بغسل الشعر جيداً حتى يكون خالي تماماً من أي مواد او أتربة عالقة بالشعر.

يقسم الشعر ونضع المزيج عليه، من الجذور للأطراف الشعر مع الاهتمام بالأطراف.

باستخدام مسك واسع الأسنان نفرش الشعر للتأكد من وصول الخليط إلى كل الشعر.

يترك لمدة لا تقل عن(3 إلى 4 ساعات).

يغسل جيداً بالشامبو والماء الفاتر وبعد ذلك يوضع عليه زيت الزيتون.

يفضل استخدم هذه الوصفة لمدة قد تصل إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

الكيراتين الطبيعي لنعومة الشعر من أول مرة

يمكن استخدام عدد من الوصفات لفرد الشعر وحتى يبدوا مظهره صحي ولامع بفضل مادة الكيراتين، لذلك يمكن استخدام ماسك الموز مع زيت جوز الهند، كما يمكن استخدام ماسك النشا مع زيت جوز الهند أو زيت الزيتون وتعمل هذه الوصفة على فرد الشعر المجعد والحسن وكذلك ترطيب الشعر.