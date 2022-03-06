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طعمه لذيذ.. الزيتون المخلل الأخضر واسرار التخليل مثل المحلات الزيتون واحد من النباتات الموجودة في الطبيعية واليت تم ذكرها في القرآن الكريم، ولهذا فقد تتميز بأنها غنية بالفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة الجسم والعناصر الغذائية المختلفة التي تفيد الصحة وصحة الشعر والبشرة بالتحديد، وقد يعتبر الزيتون المخلل واحد من المقبلات المميزة التي تتميز بالمذاق الجميل ويتم تناولها بجانب الأطعمة المختلفة، وقد يتم تحضيره بسهولة في البيت بطريقة آمنة تماما وصحية للغاية من خلال بعض المكونات التي يتم وضعها مع بعضها البعض للحصول على زيتون مخلل بطريقة صحية للغاية. الزيتون المخلل الأخضر واسرار التخليل مثل المحلات يتم تحضير كمية من الزيتون حسب الرغبة ومن ثم يتم تحضير كمية من الماء والملح وعصير الليمون وفصوص الثوم بها.

ويتم تحضير كمية من الفلفل الأخضر الحار والعصفر وحبة البركة والزيت النباتي.

ويتم تنظيف الزيتون بالماء الجاري واستخدام السكين في شقه نصفين.

ومن ثم يتم وضع عصير الليمون مع كمية العصفر الموجودة وملعقة من حبة البركة والملح وتخلط المكونات جيدا.

ومن ثم يتم وضعها على كمية الزيتون الموجودة ويتم وضع الثوم والفلفل بعد أن يتم العمل على شفه إلى نصفين.

وبعدها يتم تحضير برطمان ويوضع فيه كمية المخلل وتزود بكمية من الماء ويضاف عليها كمية من قشر الليمون والزيت.

تقلب المكونات جيدا ويتم غلق البرطمان ويحفظ في درجة حرارة الغرفة لمدة شهر كامل وتصل المدة إلى شهر ونصف. أهمية الزيتون على الصحة يساعد الزيتون في المحافظة على شرايين القلب من الانسداد التي تعاني منه نتيجة ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

بالإضافة إلى قدرته الهائلة في تقوية مناعة الجسم والتخلص نهائيا من الجذور الحارة التي تتواجد في الخلايا.

فعال في تحسين مستوى الذاكرة لدى الشخص حيث أنه يحتوي على المواد المضادة للأكسدة وفيتامين ه المفيد لحماية الخلايا والأنسجة

ايضا فعال في السيطرة على الشهية ويعمل على فقدان الوزن بشكل ملحوظ في حالة إن كنت تعاني من السمنة المفرطة.

كل هذه الفوائد وأكثر فهو غني بالحديد والكالسيوم والمغنسيوم وغيرها من العناصر والمعادن التي تعزز صحة الجسم عمر شويل - جدة طعمه لذيذ.. الزيتون المخلل الأخضر واسرار التخليل مثل المحلات جهزيه لشهر رمضان - ثقفني

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