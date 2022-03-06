نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل صوصات الفواكه اللذيذة الإقتصادية لتزيين المثلجات والكيك والحلويات في المقال التالي
صوصات الفواكه ، من الوصفات السهلة والتي تتميز بمذاق رائع ولذيذ ويصلح لتزيين الكيك والأيسكريم وأنواع الحلويات المختلفة والعديد كما أن طريقة تحضيره ومكوناته بسيطة للغاية وغير مكلفة.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صوصات الفواكه.
طريقة عمل الصوص بنكهة التوت
المكونات
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- كوب من التوت.
- نصف كوب من السكر البودرة.
- ملعقة كبيرة من النشا.
طريقة التحضير
- نقوم بخلط جميع المكونات في قدر أو مقلاة، ثم نقوم بتقليبهم جيدا مع بعضهم البعض.
- ثم بعد ذلك نقوم بوضع الطاسة على النار لمدة ١٠ دقايق مع التقليب المستمر.
- وبعد مرور المدة نقوم برفع الخليط من على النار.
- ويمكننا خلطه بالهاند بلندر حتي نحصل علي خليط ناعم أو يمكننا تناوله كما هو.
- ثم يكون الصوص بنكهة التوت بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.
طريقة عمل الصوص بنكهة البرتقال
- كوبين عصير برتقال.
- ملعقتين كبار ممسوحين من النشا.
- كوب سكر.
- عصير نصف ليمونة.
- ملعقتين كبار من الماء.
طريقة التحضير
- نقوم بوضع السكر وعصير نصف الليمونة وملعقتين الماء في قدر علي النار حتى يذوب السكر.
- وبعدما يذوب السكر وقبل أن يأخذ اللون الذهبي نضيف إليه كوب ونصف من عصير البرتقال ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.
- ثم بعد ذلك نخلط كمية النشا مع عصير البرتقال المتبقي ونضيفه إلي الخليط الذي على النار.
- ونترك الخليط حتي يغلي، ثم نرفعه.
- ثم يكون الصوص بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.
- ويمكن استعمال الصوص في تزيين الكيك والمثلجات والحلويات المختلفة.
- ككا يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة.
طريقة عمل صوص الفانيليا
يمكن تزيين الكيك والعديد من الحلويات المختلفة بهذا الصوص، ويتكون صوص الفانيليا من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناته كالتالي:
- ثلث كوب من السكر الأبيض.
- كوبين من الكريمة السائلة.
- ملعقة من الفانيليا.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي على طريقة تحضيره وهي كالتالي:
- نقوم بوضع جميع المكونات في إناء على نار بدرجة حرارة متوسطة ونقلبهم باستمرار حتي يغلي الخليط.
- وبعدما يغلي الخليط نقوم بتهدئة النار.
- ثم نقوم بتحريك الخليط من حين لآخر حتي يثقل قوام الخليط أي لمدة تتراوح ما بين ١٠ و ١٥ دقيقة تقريبا.
- وبعدما يثقل قوام الخليط نرفعه من على النار يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.
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