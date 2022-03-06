وصفة سحرية للقضاء على قشرة الرأس نهائيا و تطويل الشعر بشكل أسرع

وصفة سحرية للقضاء على قشرة الرأس نهائيا و تطويل الشعر بسرعة هذا ما يبحث عنه عدد كبير جدًا من الأشخاص الرجال والنساء وبالأخص النساء فكل فتاة وسيدة تحلم أن يكون شعرها طويل و ناعم مثل الحرير بدون استخدام مواد كيميائية على الشعر من البروتين و الترميم، وهناك مشكلة يعاني منها الجميع وهي قشرة الرأس هذه من أكثر الأشياء المزعجة التي يعاني منها الجميع بمختلف الفئات الأعمار و لذلك يبحث الجميع دائماً علي وصفة طبيعية يستطيعون من خلالها التخلص من قشرة الرأس نهائيا و تطويل الشعر وسنقدم لكم وصفة سحرية ستخلصك تماماً من القشرة وتساعد على تطويل الشعر.

مقادير وصفة القضاء على قشرة الرأس و تطويل الشعر

هناك عدة وصفات سحرية طبيعيّة يمكنها أن تساعدك على تطويل الشعر و التخلص من قشرة الرأس ولكننا سنقدم لكم وصفة طبيعية وفعالة جدًا، مكوناتها هي:

4 ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطّازج.

3 معالق كبيرة من زيت الزيتون.

ربع كوب من الماء.

2 ملعقة كبيرة من الروزماري.

منشفة قطن دافئة.

طريقة تحضير وصفة القضاء على قشرة الرأس و تطويل الشعر

من أكثر الأشياء التي قد يعاني منها عدد كبير جدًا من الأشخاص الكبير و الصغير بمختلف الأعمار هو وجود قشرة في الرأس حتث تعد هذه هي مشكلة كافة الأجيال فهي من الاشياء المحرجة جدًا تعرضنا إلي الخجل كما تؤدي إلى حكة الرأس، ولذلك يبحث الجميع دائماً عن وجود وصفة للقضاء على قشرة الرأس بشكل نهائي وسنقدم لكم هذه الوصفة السحرية وهي:

نقوم اولا بوضع ربع كوب من الماء في وعاء على النار حتى يتم الغليان.

نطفئ النار على الماء ونقوم بوضع الروزماري ونغطي عليه ونتركه لمدة ربع ساعة حتى يبرد.

بعد ذلك نقوم بتصفية هذا الخليط ونقوم بوضعه في وعاء.

نضيف عليه عصير الليمون و زيت الزيتون.

نقلب هذه المكونات مع بعضها جيداً لكى يمتزجا.

طريقة الاستخدام