كريم النشا والقهوة الحل السحري لشد الوجه والتفتيح الملفت والتخلص من جميع مشاكل البشرة

كريم النشا والقهوة للتفتتيح وشد الوجه، إن شد الوجه والتخلص من التجاعيد من أهم الأشياء التي تبحث عنها كل سيدة للحفاظ على جاذبيها وإطلالتها المميزة وطالما تبحث عن طرق الاعتناء بالبشرة التي تعيد الحيوية والنضارة لها مثل مستحضرات التجميل الغنية بالكولاجين أو اللجوء إلى عمل جلسات حقن بالبوتوكس وغيرها من الطرق المستحدثة فى عالم التجميل لشد الوجه، إلا أن هذه الخيارات تعد مكلفة للغاية ولا يستطيع الجميع القيام بها كما أنها تسبب بعض الآثار الجانبية الضارة بالبشرة فيما بعد، ويعد كريم النشا والقهوة هو الحل السحري لشد الوجه والتفتيح الملفت والتخلص من جميع مشاكل البشرة حيث أن القهوة والنشا يحتويان على فيتامينات ومواد لها خصائص مغذية للبشرة وقادرة على القضاء على العديد من المشاكل التي تواجه معظم الفتيات بدرجة مذهلة لا تصدقينها وسوف لا يمكنك الاستغناء عنه عند تجربته.

فوائد القهوة للبشرة

شد الوجه والحد من ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة بالوجه.

تقليل التهابات البشرة وحمايتها من حروق الشمس.

يعمل الكافيين بالقهوة على تمدد الأوعية الدموية مما يساعد على التخلص من مشكلة السيلوليت المزعجة.

التخلص من البقع الداكنة والرؤوس السوداء.

تفتييح سريع للبشرة توحيد لونها.

امتصاص الدهون الزائدة خاصة لأصحاب البشرة الدهنية.

طريقة عمل كريم النشا والقهوة

المكونات

ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة.

ملعقة صغيرة نشا الذرة.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

ملعقة صغيرة حليب بودر.

نصف ملعقة جلسرين.

طريقة التحضير