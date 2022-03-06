نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم النشا والقهوة الحل السحري لشد الوجه والتفتيح الملفت والتخلص من جميع مشاكل البشرة في المقال التالي
كريم النشا والقهوة للتفتتيح وشد الوجه، إن شد الوجه والتخلص من التجاعيد من أهم الأشياء التي تبحث عنها كل سيدة للحفاظ على جاذبيها وإطلالتها المميزة وطالما تبحث عن طرق الاعتناء بالبشرة التي تعيد الحيوية والنضارة لها مثل مستحضرات التجميل الغنية بالكولاجين أو اللجوء إلى عمل جلسات حقن بالبوتوكس وغيرها من الطرق المستحدثة فى عالم التجميل لشد الوجه، إلا أن هذه الخيارات تعد مكلفة للغاية ولا يستطيع الجميع القيام بها كما أنها تسبب بعض الآثار الجانبية الضارة بالبشرة فيما بعد، ويعد كريم النشا والقهوة هو الحل السحري لشد الوجه والتفتيح الملفت والتخلص من جميع مشاكل البشرة حيث أن القهوة والنشا يحتويان على فيتامينات ومواد لها خصائص مغذية للبشرة وقادرة على القضاء على العديد من المشاكل التي تواجه معظم الفتيات بدرجة مذهلة لا تصدقينها وسوف لا يمكنك الاستغناء عنه عند تجربته.
فوائد القهوة للبشرة
- شد الوجه والحد من ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة بالوجه.
- تقليل التهابات البشرة وحمايتها من حروق الشمس.
- يعمل الكافيين بالقهوة على تمدد الأوعية الدموية مما يساعد على التخلص من مشكلة السيلوليت المزعجة.
- التخلص من البقع الداكنة والرؤوس السوداء.
- تفتييح سريع للبشرة توحيد لونها.
- امتصاص الدهون الزائدة خاصة لأصحاب البشرة الدهنية.
طريقة عمل كريم النشا والقهوة
المكونات
ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة.
ملعقة صغيرة نشا الذرة.
ملعقة كبيرة ماء ورد.
ملعقة صغيرة حليب بودر.
نصف ملعقة جلسرين.
طريقة التحضير
- اخلطي مسحوق القهوة والنشا والحليب البودر معا حتى تتداخل المكونات مع بعضها.
- أضيفي ماء الورد بشكل تدريجي ويمكنك مضاعفة الكمية كلما احتاج الخليط.
- قلبي المكونات معا على البارد حتى يتم ذوبانها جيدا.
- ارفعي المكونات على حمام ماء ساخن حتى يثقل القوام ويصبح كريمي.
- أضيفي بعد ذلك الجليسرين إلى الكريم واحتفظي به فى علبة بداخل الثلاجة.
- عند الاستخدام ضعي الكريم على الوجه لمدة نصف ساعة ثم يشطف بالماء الفاتر.
- يمكنك استخدام الكريم ثلاث مرات أسبوعيا للحصول على النتائج المطلوبة.
- وهذه كانت أفضل طريقة لعمل كريم النشا والقهوة لتفتيح البشرة وشدها وجعلها نضرة على الدوام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم النشا والقهوة الحل السحري لشد الوجه والتفتيح الملفت والتخلص من جميع مشاكل البشرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.