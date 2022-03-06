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عمر شويل - جدة قناع الفازلين والملح لإزالة التجاعيد يجعلك في عمر 20 وتتمتعي بوجه نضر، يعتبر الفازلين من أفضل أنواع المرطبات التي تستخدم في تجديد الأنسجة الخارجية للجلد وبذلك فهو يحافظ على نضارة البشرة ويقلل من ظهور تجاعيد الوجه ومظاهر التقدم في السن، والتي تسبب مشاكل كبيرة لدى بعض الناس التي تظهر عندهم مما يجعلهم يبحثون عن أقوى الوصفات الطبيعية للتخلص منها، وذلك بدلاً من المنتجات الخاصة بالعناية بالبشرة وحمايتها من علامات الشيخوخة المبكرة، حيث يدخل في تركيبها مواد كيميائية ضارة علي الوجه والجلد.

قناع الفازلين والملح للتخلص من التجاعيد والحصول علي بشرة أكثر شباب



هذا القناع يتكون من عنصرين أساسيين وهما الفازلين والملح حيث يساعد علي شد البشرة وإزالة التجاعيد بالإضافة إلى بعض المكونات المتوفرة لدينا في المنزل وهي بياض البيض وعسل النحل الطبيعي.

طريقة تحضير قناع الفازلين والملح

يحضر قناع الفازلين والملح من خلال القيام ببعض الخطوات وهي:

يتم وضع الفازلين في طبق ووضعه على نار هادئة من أجل تسخينه.

ثم إضافة بياض بيضة على نصف ملعقة من الملح والتقليب باستمرار حتى يذوب الملح.

ثم يضاف إليهم ملعقة من عسل النحل على أن تكون ملعقة كبيرة.

يتم دمج جميع المكونات مع بعضها جيدًا حتى يصبح القوام كريمي.

يستعمل الخليط عن طريق وضعه على الوجه والمناطق التي يوجد بها تجاعيد.

بعد وضع القناع يتم تركه لمدة 30 دقيقة، وبعدها يتم إزالة القناع عن طريق غسله بالماء العادي.

وصفة الفازلين والملح للشفاه

لا يقتصر استخدام قناع الفازلين والملح فقط على إزالة التجاعيد وإنما يمكن استخدامه أيضًا من أجل إزالة التشققات التي تحدث للشفاه

وذلك عن طريق إحضار الملح والفازلين واستخدامهم بهذه الطريقة:

يتم وضع ملعقة ملح مع كمية بسيطة من الفازلين ودمجهم جيدًا.

يتم دهن الشفاه بهذا القناع مع التدليك برفق.

يترك القناع على الشفاه لمدة دقائق معدودات ثم يتم إزالته بالماء العادي.

قناع الفازلين والملح لتقشير البشرة

يحضر قناع تقشير البشرة من بعض المكونات حيث يعتبر الملح والفازلين من المكونات الأساسية المستخدمة في القناع

أما بالنسبة للمكون الآخر فهو عبارة عن بعض القطرات من أي نوع من الزيوت العطرية.

يحضر القناع عن طريق عمل الآتي: