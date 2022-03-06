نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقه عمل البسبوسه زي المحلات بكل اسرارها بمكونات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم طريقه عمل البسبوسه حيث تعد من الحلويات التي يعشقها الجميع الصغار والكبار وتعد طبق مشهور جدا في جميع البلدان العربيه وسوف نذكر لكم الخطوات وطريقه التحضير من خلال هذا المقال حيث تسعي كل النساء لمعرفه الخطوات كي يتم تحضيرها في المنزل وعدم شرائها من المحلات حيث تعد من الحلويات الخفيفه حيث تعد حلوي مصريه يتم صنعها من بعض المكونات الأتيه السميد المضاف له جوز الهند وبعض من المكونات الأخري و التي سوف نذكرها لكم.

طريقه عمل البسبوسه مثل المحلات

تعد طريقه عمل البسبوسه سهله للغايه ويمكن للجميع تحضيرها حيث تستغرق مده 10 من الدقائق تقريبا فقط و مده نصف ساعه في الطهي وسوف نذكر لكم المكونات الخاصه بها كي تتعرفوا عليها.

اولا نحضر وعاء عميق ثم نضع به السكر و السميد و جوز الهند ثم نمزجهم جيدا حتي يصير الخليط متجانس

ثم نحضر وعاء اخر ثم نضع به الزبد او الزيت ثم نسكب عليه اللبن ونمزجهما جيدا ايضا

ثم نخلطهما جميعا ببعضها جيدا حتي يصير الخليط متجانس

ثم بعد ذالك نحضر صينيه خاصه للخبز ونضع بها هذا الخليط وتترك في الفرن علي درجه حراره 180 لمده لا تقل عن نص ساعه حتي تنضج جيدا ويتم وضع الشربات عليها ثم ننتظر حتي تبرد وتقطع وتقدم لأفراد الاسره.

افضل انواع البسبوسه

هناك انواع كثيره جدا من البسبوسه كل فرد يفضل نوع عن الاخر وكل شخص يفضل مذاق علي حساب الاخر فهناك البسبوسه بالقشطه وتعد من افضلهم و ايضا بسبوسه بالتمر و بسبوسه بالتوفي اللذيذه و بالقرفد وجوز الهند ايضا وبسبوسه البرتقال والتي يفضلها الجميع نظرا لتوافر مكوناتها في كل منزل تقريبا والتي قد ذكرناها لكم في الاعلي من خلال هذا المقال من خلال موقع ثقفني لان هناك عمليات بحث كبيره من خلال متصفح البحث جوجل لمعرفه طريقه عمل البسبوسه لذالك قد ذكرناها لكم.

نصائح صحيه عن البسبوسه

تعد البسبوسه من الاكلات التي تحتوي علي سعرات حراريه كبيره للغايه لانها تحتوي علي كميات كبيره من السكر لذالك يجب استخدام لبن خالي الدسم ولا ينصح بتناول كميات كبيره لأصحاب مرضي القلب و مرضي السكر ايضا فيفضل تناول قطعه واحده فقط.