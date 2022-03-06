“مش هتشتريه” طريقة عمل البابا غنوج الأصلية Baba ghanoush بالباذنجان المشوي في البيت

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البابا غنوج مصنوع من الباذنجان وهو من أهم الأطعمة المحببة والمفيدة من جميع الناس، فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية، كما يتميز بتعدد طرق تحضيره المختلفة فيمكن تناوله مقلي أو طاجن باللحم او يمكن تناوله كنوع من المقبلات الرائعة وهي سلطة البابا غنوج، والتي يتم تحضيرها من الباذنجان المشوي لتصبح من أهم أطباق السلطة التي يفضل تواجدها الكثير على مائدة الطعام، والان سوف نتعرف على طريقة تحضير سلطة البابا غنوج في المنزل بكل سهولة.
طريقة عمل البابا غنوج
البابا غنوج من أطباق السلطة الأساسية التي يتم تناولها بجانب الكثير من الاكلات مثل الأسماك، أو المشويات ويقدم بشكل دائم في المطاعم كما أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الحديد فهو من الأطعمة المفيدة الشهية وطريقة تحضيره كالتالي:
مكونات البابا غنوج
- ثلاث حبات من الباذنجان الكبير.
- اربع فصوص من الثوم كبيرة مهروسة.
- ربع كوب عصير ليمون.
- رشة ملح صغيرة.
- رشة كمون.
- رشة من الشطة.
- رشة من الخل.
- ملعقتين من الطحينة البيضاء.
طريقة البابا غنوج في البيت
- قومي بغسل الباذنجان جيدًا حتى يتم التخلص من الأتربة أو الشوائب.
- احضري الفرن وضعي الباذنجان بداخله على درجة حرارة ٢٠٠.
- اتركي الباذنجان في الفرن لمدة نص ساعة، ثم قومي بتقليب الباذنجان في الفرن على جميع الاتجاهات حتى ينضج تمامًا.
- بعد الانتهاء اخرجي الباذنجان من الفرن واتركيه حتى يبرد قليلًا.
- قومي بتقشير الباذنجان وانزلي كل القشرة السوداء الموجودة به جيدًا.
- احضري الخلاط الكهربائي، ثم أضيفي بداخله الباذنجان.
- اخلطي الباذنجان جيدًا حتى يصبح بالشكل والقوام المطلوب سواء ناعم أو وسط.
- اضيفي إليه ملعقتين من الطحينة، واعيدي الخلط مرة أخرى.
- اضيفي أيضًا الخل الابيض أعيدي الخلط مرة اخرى، واضيفي أيضًا عصير الليمون المركز.
- اخرجي البابا غنوج من الخلاط الان وقومي بإضافته في طبق مناسب الحجم.
- اضيفي إليه بعد ذلك الثوم المفروم، باستخدام الملعقة قلبي جيدًا.
- اضيفي بعد ذلك التوابل التي تم تحضيرها من ملح وكمون، والشطة حسب الرغبة.
- قلبي سريعًا طبق البابا غنوج وهكذا أصبح جاهز يمكن تقديم وتقسيمة إلى أطباق صغيرة.
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