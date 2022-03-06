“مش هتشتريه” طريقة عمل البابا غنوج الأصلية Baba ghanoush بالباذنجان المشوي في البيت

البابا غنوج مصنوع من الباذنجان وهو من أهم الأطعمة المحببة والمفيدة من جميع الناس، فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية، كما يتميز بتعدد طرق تحضيره المختلفة فيمكن تناوله مقلي أو طاجن باللحم او يمكن تناوله كنوع من المقبلات الرائعة وهي سلطة البابا غنوج، والتي يتم تحضيرها من الباذنجان المشوي لتصبح من أهم أطباق السلطة التي يفضل تواجدها الكثير على مائدة الطعام، والان سوف نتعرف على طريقة تحضير سلطة البابا غنوج في المنزل بكل سهولة.

طريقة عمل البابا غنوج

البابا غنوج من أطباق السلطة الأساسية التي يتم تناولها بجانب الكثير من الاكلات مثل الأسماك، أو المشويات ويقدم بشكل دائم في المطاعم كما أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الحديد فهو من الأطعمة المفيدة الشهية وطريقة تحضيره كالتالي:

مكونات البابا غنوج

ثلاث حبات من الباذنجان الكبير.

اربع فصوص من الثوم كبيرة مهروسة.

ربع كوب عصير ليمون.

رشة ملح صغيرة.

رشة كمون.

رشة من الشطة.

رشة من الخل.

ملعقتين من الطحينة البيضاء.

طريقة البابا غنوج في البيت