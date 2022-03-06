نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأربع بيضات فقط حضري أحلى وأعلى كيكة الاسفنجيه بمكونات اقتصادية في المقال التالي
تعد الكيكة الاسفنجية وصفة وطريقة سهلة وشائعة لأنها سهلة التحضير فهي لا تحتوي على زيت أو عصير أو ألبان، فالمكون الرئيسي هو الدقيق أما سبب تسميتها بهذا الاسم يرجع لأن الكيكة ذات ملمس ناعم مثل الإسفنج ويمكن تحضيرها بسهوله دون إضافات مكلفة، أو يمكنك تحضيرها وتزيينها في المناسبات فالكيكة الاسفنجية كيكة هشه يحبها الكثير من الناس ولا يختلف عليها أحد فيمكن تناولها مع كوب من الشاي فعلى الرغم من أن تحضيرها سهل إلا أنه قد يفشل الكثير في إعدادها، وفي هذا المقال سنقدم لكم كافة الخطوات بدقة فتابعونا.
مكونات الكيكة الاسفنجية
إذا كنت سيدتي تريدين تحضير كيكة اسفنجية في مطبخك بمكونات سهلة واقتصادية نقدم لك المكونات الأساسية لعمل وصفتنا وهي:
- 4 بيضات.
- 2 كوب دقيق.
- كوب ونصف من السكر.
- 1 كوب حليب
- ربع كوب زبدة.
- ملعقة شاي صغيرة فانيليا.
- ملعقتا شاي صغيرتان من مسحوق الخبز أو باكو كامل.
- ربع ملعقة شاي صغيرة ملح.
طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية
- أشعلي الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.
- نأخذ وعاء عميق ونضيف فيه الدقيق، والبيكنج بودر، والبيكنج صودا والملح ونخلط جميع المكونات جيدا.
- وفي وعاء آخر، قومي بخفق البيض مع الفانيليا والسكر بإستخدام الخلاط الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمي.
- أضيفي الزبدة واستمري في الخفق جيداً حتى تمتزج المكونات كلها جيداً.
- وتدريجياً قومي بإضافة خليط الدقيق والحليب حتى نحصل على خليط الكيك.
- خذي صنية مدهونة بالزبدة والدقيق ثم ضعي خليط الكيك واعملي على تسوية الصنية.
- ونقوم بتشغيل الفرن قبل وضع الصنية بربع ساعة.
- نضع الصنية في الفرن ولا نفتح الفرن قبل مرور 40دقيقة وبعد انتهاء المدة نقوم نغزز في وسط الكيكة لنتأكد من أنها نضجت.
- بعد خروج الصنية من الفرن نتركها مدة قبل التقديم لكي تبرد، وبألف هنا وشفا.
سر نجاح الكيكة الإسفنجية
ونقدم لكم سر الكعكة الإسفنجية وهو أن تكون جميع المكونات والإضافات المستخدمة في صنع الكيك في درجة حرارة الغرفة، ولا تتجاهلي خطوة خفق البيض جيدًا لمدة 12 دقيقة على الأقل حتى تتمكني من الحصول على أكبر قدر ممكن من الهواء.
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