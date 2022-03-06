طريقة تحضير القطايف الرمضانية في المنزل بأقل التكاليف وبتكات أشهر محلات الحلويات

القطايف هي من أشهى الحلويات في شهر رمضان الكريم، والقطايف من الحلويات الموسمية حيث أنها لا تظهر ولا يتم تجهيزها إلا في شهر رمضان الكريم، يقوم المصريين بعمل الحلويات في شهر رمضان ويقومون بتناولها في وقت الإفطار، وفي المساء ويقومون يعمل الكثير من أنواع الحلويات الشرقية، والغربية، والقطايف من الحلويات التي يتم إعدادها في رمضان، وينتظر بعض الأشخاص شهر رمضان الكريم لتناول القطايف حيث أنها لذيذة ومفضلة للبعض، تقوم الأفران بخبزها وتشتريها النساء ونقوم بحشوها وتحضيرها وتسويتها في المنزل، ولكن بعض النساء يرغبن في خبز عجينة القطايف في المنزل بدلًا من شرائها من المخبوزات، لذلك يبحثن عن طرق تحضير عجينة القطايف في المنزل وتجهيزها قبل شهر رمضان والذي تبقى عليه ما يقارب شهر وأيام قليلة، ويوجد أنواع حشوات مختلفة للقطايف.

مكونات عمل عجينة القطايف في المنزل

كوبان من دقيق السميد الفاخر.

ستة أكواب من دقيق الحلويات الأبيض.

أربعة أكواب ماء للعجن.

ملعقتين كبيرة من النشا.

ملعقتان كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقتين كبيرة من السكر الأبيض.

رائحة جوز الهند، أو ماء الورد.

ونستخدم الحشو حسب الرغبة.

طريقة تحضير عجينة القطايف في المنزل