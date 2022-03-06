نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير القطايف الرمضانية في المنزل بأقل التكاليف وبتكات أشهر محلات الحلويات في المقال التالي
القطايف هي من أشهى الحلويات في شهر رمضان الكريم، والقطايف من الحلويات الموسمية حيث أنها لا تظهر ولا يتم تجهيزها إلا في شهر رمضان الكريم، يقوم المصريين بعمل الحلويات في شهر رمضان ويقومون بتناولها في وقت الإفطار، وفي المساء ويقومون يعمل الكثير من أنواع الحلويات الشرقية، والغربية، والقطايف من الحلويات التي يتم إعدادها في رمضان، وينتظر بعض الأشخاص شهر رمضان الكريم لتناول القطايف حيث أنها لذيذة ومفضلة للبعض، تقوم الأفران بخبزها وتشتريها النساء ونقوم بحشوها وتحضيرها وتسويتها في المنزل، ولكن بعض النساء يرغبن في خبز عجينة القطايف في المنزل بدلًا من شرائها من المخبوزات، لذلك يبحثن عن طرق تحضير عجينة القطايف في المنزل وتجهيزها قبل شهر رمضان والذي تبقى عليه ما يقارب شهر وأيام قليلة، ويوجد أنواع حشوات مختلفة للقطايف.
مكونات عمل عجينة القطايف في المنزل
- كوبان من دقيق السميد الفاخر.
- ستة أكواب من دقيق الحلويات الأبيض.
- أربعة أكواب ماء للعجن.
- ملعقتين كبيرة من النشا.
- ملعقتان كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقتين كبيرة من السكر الأبيض.
- رائحة جوز الهند، أو ماء الورد.
- ونستخدم الحشو حسب الرغبة.
طريقة تحضير عجينة القطايف في المنزل
- نخلط الدقيق الأبيض ودقيق السميد معًا، ونقوم بإضافة الماء ونعجن العجينة، بعد ذلك نضيف النشا والبيكنج بودر والسكر ونقلب المكونات جيدًا معا.
- ونقوم بإضافة ماء الورد ونقلب العجينة جيدًا، تقلب إما بالمضرب الكهربائي، أو الخلاط، أو المضرب اليدوي، ونقوم بالعجن جيدًا، وتكون العجينة طرية ولينة.
- نقوم بتغطية العجينة ووضعها جانبًا وليس في الثلاجة، وتكون بدرجة حرارة الغرفة، ونتركها لمدة ساعة كاملة أو حتى تخمر أي تزداد في الحجم وترتفع لأعلى.
- بعد ذلك نجهز مقلاة أو طاسة بها زيت، وتكون درجة حرارة البوتجاز متوسطة الحرارة.
- نقوم بصب العجينة باستخدام إبريق، أو أداة لتقطيع القطايف، أو شيء يعطي الشكل الدائري المعتاد للقطايف.
- لا نقوم بتقليب العجينة في الطاسة، يتم تحمير وتسوية جانب أو وجه واحد فقط، والآخر يكون أبيض اللون.
- بعد تمام التسوية نقوم بإخراجها من الزيت، ووضعها على ورق أو مناديل المطبخ لكي يتشرب الزيت من عليها.
- تترك العجينة لتبرد جيدًا حتى لا تتقطع عند حشوها.
- تجهيز الحشو المناسب لها ونقوم بوضعه بداخلها ولفها على شكل مثلث، ونحمرها في الزيت، ويكون مجهز الشربات ووضعها فيه.
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