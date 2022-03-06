كريم الكركم والفازلين لتبييض المناطق الداكنة بالجسم وإزالة التجاعيد نهائياً

يعتبر كريم الكركم والفازلين ، من أروع وأفضل الكريمات الطبيعية التي تمنح الجسم البياض الناصع، ويزيل البقع الداكنة التي تظهر تحت الإبط نهائياً، وهو يعطي للبشرة النعومة ويجعل ملمسها ناعم مثل بشرة الأطفال، ويعمل كمقشر طبيعي رائع لإزالة الخلايا الميتة والاسمرار الناتج عن أشعة الشمس الحارقة، وله القدرة على إزالة الدهون التي تتراكم داخل المسام الواسعة، ويحارب البكتيريا والفطريات التي تسبب رائحة العرق، وهو سريع المفعول ويعطي نتائجه على البشرة من أول استخدام، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الكركم والفازلين السحري لتبييض المناطق الداكنة وإزالة الاسمرار والتجاعيد في دقائق بكل سهولة بالمنزل.

مكونات كريم الكركم والفازلين السحري

يتكون الكريم من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من الفازلين. ملعقة كبيرة من الكركم. مقدار ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الكركم والفازلين السحري لتبييض المناطق الداكنة وإزالة التجاعيد نهائياً بكل سهولة وهى كما يلي:-

نحضر علبة فارغة ونضع بها الكركم، والنشا، وعصير الليمون ونقلبهم مع بعض جيداً.

نقوم بإضافة الفازلين للخليط ونقلب برفق حتى تمتزج جميع المكونات مع بعض وتصبح مثل الكريم تماماً.

نقوم باستخدام الكريم على الوجه مرة واحدة قبل النوم حتى ويتم غسله في الصباح الباكر وسوف تلاحظين نتائج الكريم الرهيبة على وجهك.

يفضل استخدام الكريم على البشرة مرة واحدة قبل النوم حتى لا نعرض البشرة للأشعة الشمس الضارة.

فوائد كريم الكركم والفازلين للبشرة

يحتوي الكريم على بعض الفوائد الرائعة التي تخص البشرة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

يمنح الكريم البشرة نضارة وحيوية ويعالج الالتهابات. يساعد على أغلق المسام الواسعة التي تتسب تراكم البكتيريا. كما يعطي للبشرة مظهر جمالي رائع ويخفي التجاعيد نهائياً. يقلل من ظهور البع الداكنة على البشرة ويساعد على تفتيحها. يزيل الاسمرار الناتج عن اشعة الشمس الضارة ويخفي الحروق. يساعد على تفتيح الجسم ويعطيه النضارة والحيوية. كما يجعل رائحة الجسم جميلة ومنعشة طول الوقت. يستخدم لازالة التجاعيد ويشد ترهلات الجسم بفضل احتوائه على مادة الكركمين.

طريقة تحضير كريم النشا والكركم الرهيب لتفتيح البشرة

يحتوي الكريم على بعض الخطوات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-