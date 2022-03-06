طريقة تحضير كرات جوز الهند للشيف حسن الذ الحلويات لرمضان

كرات جوز الهند، هي حلوى لذيذة يفضلها ملايين الأشخاص حول العالم، كما أن أسعارها باهظة في المحلات والسوبر ماركت علي النقيض الآخر نجد أن طريقة التحضير والمكونات أبسط ما يكون، كما يمكن إعداد كمية وفيرة منها بأقل من نصف تكلفة الجاهزة، وتقدم كرات جوز الهند للاحتفال في المناسبات العامة والخاصة، خاصة أعياد ميلاد الأطفال، ونقدم لكم خطوات إعداد كرات جوز الهند في السطور التالية عبر موقعنا لتوفير أموالك والاستمتاع بمذاق أكثر من رائع.

مقادير تحضير كرات جوز الهند للشيف حسن

تعتبر المكونات اللازمة لتحضير كرات جوز الهند من أبسط ما يكون وتشتمل على التالي

ثلاث أكواب من جوز الهند.

ملعقتان من الفانيليا.

نصف كوب لوز أو فستق مبشور.

علبة كبيرة من الحليب المكثف الجاهز.

طريقة تحضير كرات جوز الهند للشيف حسن

نقوم باحضر بولة أو طبق ونغسله جيدا ثم نجففه، نضيق به جوز الهند وعلبة الحليب المكثف.

نبسهم جيدا باليد للحصول على عجينة متماسكة سهلة التشكيل.

تترك العجينة لمدة ثلث ساعة في الثلاجة كي تتماسك أكثر.

نخرجها من الثلاجة ونقوم بصناعة كرات صغيرة تشبه حجم المصاصة.

يمكن حشو كرات جوز الهند باي نوع مكسرات تفضلون أو تركها سادة دون حشو.

بعد الإنهاء من تكوير العجينة جميعها، نحضر جوز الهند الجاف ونغطي به الكرات جيدا.

ندخلها الثلاجة مرة أخرى لمدة ستين دقيقة، لنحتفظ بها عقب ذلك في علب نظيفة بالثلاجة ونقدمها في أي وقت.

فوائد جوز الهند

يعتبر جوز الهند من أكثر أنواع المكسرات إمداد الجسم بالمواد الغذائية، ولاسيما طعمه المميز وشكلها الملفت، فيما جوز الهند على الحد من الإصابة بأمراض الربو، ولاسيما إضافة إشراقة وحيوية بالبشرة مما يساعد في تأخر الشيخوخة لدى السيدات خصيصا، كما أنه عنصر فعال في علاج نزلات البرد وعلاج الجروح والتخلص من التوتر والضغط فتناول حبة واحدة من كرات جوز الهند يعطيك إحساس بالسعادة والمتعة يدوم لوقت طويل، بذلك نكون قدمنا لكم عبر موقعنا طريقة تحضير كرات جوز الهند للشيف حسن خطوة بخطوة ويمكنكم متابعة أجدد والذ الوصفات من خلال موقعنا وقتما تشاؤون.