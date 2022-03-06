بأسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني في البيت وتغطية الشعر الأبيض بطريقة طبيعية

صبغ الشعر باللون الزيتوني بدون مواد كيميائية، صبغ الشعر باللون الزيتوني بدون مواد كيميائية من بين أهم الوصفات الطبيعية والتي من الممكن أن يتم عملها في المنزل للحصول على أفضل درجة من اللون الزيتوني المميز حيث تعتبر وصفات الصبغ الطبيعية من بين الوصفات الأفضل والتي من الممكن أن تتم في المنزل، ومن خلال خطوات بسيطة من الممكن أن تصبغ أي سيدة أو فتاة شعرها باللون الزيتوني من دون أن يكون هناك أي مشكلة من حيث اللون الخاص بالشعر ودرجته، وفيما يأتي توضيح للمكونات الأساسية والتي من الممكن أن نعتمد عليها للحصول على الشعر باللون الأخضر الزيتوني المائل للون الأشقر باللون المميز والجذاب ومن دون أن يكون هناك استعمال لأي مادة كيميائية.

صبغ الشعر باللون الزيتوني بدون مواد كيميائية

صبغ الشعر باللون الزيتوني من الخلطات الطبيعية والتي من الممكن أن يتم عملها في البيت من خلال الاعتماد على مكونات من المنزل تكون سهلة الإعداد والمزج ومن الممكن أن يتم تحضيرها بأقل الإمكانات ومن دون أي مواد كيميائية تعود بالسلب على الشعر ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم مكونات الوصفة.

مكونات لصبغ الشعر باللون الزيتوني بدون مواد كيميائية

من بين أهم المكونات والتي لا بد وأن تكون متوفرة لعمل تلك الصبغة ما يلي في النقاط القادمة:

ملعقة صغيرة من مكون الفازلبن.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من مكون عسل النحل.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة قرفة.

ملعقة من الكركم.

خطوات لتحضير الصبغة

الصبغة الطبيعية من الممكن أن يتم إعدادها من خلال الاستعانة بالمكونات السابقة ومن السهل الحصول على تركيبة ناعمة بالتحضير كما يلي: