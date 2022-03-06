نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكرة جبارة || تقوير الكوسة والباذنحان بسرعة الصاروخ أكتر من 10 كيلو في دقائق بدون تعب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوير الكوسا والباذنجان بسرعة الصاروخ من أهم الخطوات التي من الممكن أن تتبع من خلال الاستعانة بأدوات مخالفة لطريقة المقوار ومن الممكن الاستعانة بتلك الأدوات والطرق القادمة والتي من شأنها أن تقوم بالتخليص التام للخضار من اللب والتخلص تماما من بقايا الثمرة من الداخل، وتعتبر تلك الطريقة من بين أهم الخطوات التي تيسر من التقوير للخضار والانتهاء من خطوة التقوير يكون خلال وقت وجيز ومن أهم الطرق التي لا بد وأن تمكون على علم بها كل رببة منزل ما يلي في الفقرات القادمة.

تقوير الكوسا والباذنجان بسرعة الصاروخ

تقوير الكوسا والباذنجان بسرعة من الممكن أن يتم بسهولة ومن خلال أدوات مطبخية غير طريقة المقوار ومن دون الحاجة إلى استعماله والطرق سريعة ومنجزة أكثر من طريقة المقوار ومن الممكن لكل ربات البيوت أن تقمن باتباع تلك الخطوات في أي طريقة من الطرق القادمة لعمل تقوير سريع للكوسة أو الباذنجان وهذا ما يكون في أقل وقت ممكن.

تقوير الكوسا والباذنجان باستعمال السكين

السكين من أهم الأدوات التي تتواجد في المطبخ ومن أهم ما يمكن استعماله للتخلص من لب الثمار في خلال أقل وقت ممكن، ومن الممكن أن تتبعي الخطوات القادمة للحصول على الكوسة أو الباذنجان خاليين تماما من اللب ومن أهم تلك الخطوات الآتي ذكره:

ستقومي بالتقوير السريع للكوسة والباذنجان بعد الغسل والتقشير والتصفية من الماء.

الخطوة التالية هي أن يتم عمل يقب بالسكين ببداية الثمرة للدخول إلى محتواها الداخلي لتفريغها تماما من اللب.

حاولي التدوير واللف للسكين بحرص حتى تتخلصي تماما من تواجد اللب وتصبح الثمار جاهزة تماما على الحشو.

طريقة قطاعة التفاح

من بين الطرق الأبرز والتي من خلالها يكون من السهل على ربة البيت أن تقوم بتقوير أكثر من خمسة كيلو من الباذنجان أو الكوسة وهذا ما يكون من خلال الاستعانة بالقطاعة، وإدخالها في الثمرة واستعمالها وإخراجها مرة أخرى ومعها كل كمية بقايا الباذنجان والكوسة بحركة واحدة فقط، وتعد تلك الطريقة هي أسهل طرق التقوير المتبعة.