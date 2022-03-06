نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون حناء أو صبغات ضارة.. معجزة القرنفل للتخلص من الشعر الأبيض نهائيا في دقائق معدودة بدون رجوع مرة اخري في المقال التالي
وصفة القرنفل للتخلص من الشيب نهائيا ، الإزالة للشعر الأبيض وبشكل نهائي باستعمال مكون القرنفل الطبيعي والمثالي لصبغ الشعر من الطرق المتميزة والتي تعمل على إنهاء مشكلة الشعر الأبيض تماما من وهذا ما يعزز من نعومة الشعر أيضا وحيويته حيث تعد التركيبة الخاصة بالقرنفل من التركيبات الطبيعية متعددة الاستعمالات، كما أن تلك التركيبة من القرنفل لها القدرة على إكساب الشعر العديد من الفوائد والتي من أهمها أن وصفة القرنفل تعد من الوصفات التي تعمل على استعادة اللون الطبيعي للشعر ، ومن أهم المكونات التي لا بد وأن تكون متواجدة في الخليط ما يلي في الفقرة القادمة.
وصفة القرنفل للتخلص من الشيب نهائيا
وصفة القرنفل للتخلص من الشيب نهائيا من الوصفات المتميزة والتي من الممكن تطبيقها على الشعر للتخلص من الشيب، وفيما يلي نوضح أهم المكونات والطريقة للتحضير.
مكونات لوصفة القرنفل للتخلص من الشيب نهائيا
من أهم المكونات والتي لا بد وأن تكون متوفرة ما يلي في النقاط القادمة:
- ملعقة من القرنفل وتكون مسحوقة
- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة من جل الصبار.
- ملعقة من عصير الليمون.
- ملعقة من زيت اللوز.
- ملعقة من الدقيق
- ملعقة من الفازلين.
- ملعقة من البن.
- ملعقة من الحنة.
طريقة التحضير لوصفة القرنفل الصابغة للشعر
من الطرق المهمة والتي تزيل الشيب بشكل أفضل من الطرق التي تعتمد على للصبغات الكيميائية والتي تعد ضارة بالشعر تعتمد على والتي من الممكن أن نتبع لتحضيرها الخطوات الآتية:
- يتم وضع القرنفل المطحون في وعاء ملائم ومعه الفازلين والجل مع التقليب الجيد للعمل على إحلال وتفكيك الفازلين والجل وتقليل لزوجته.
- بالتدريج نقوم بالإضافة لكل مكون على حدى.
الخلط الجيد ما بين مختلف المقادير للحصول على تركيبة ناعمة وخالية من أي تكتل.
- الخطوة التالية تكون هي أن تقومي بالتطبيق للوصفة وذلك بعد أن تقومي بتهيئة شعرك تماما والتخلص من أي تشابكات على الشعر وتطبيق الخليط نصف ساعة ومن ثم لا بد وأن يكون السعر مغطى لضمان فعلية أكبر لتفاعل المكونات على الشعر وإحداث تأثير الصبغ المرغوب، ومن خلال الوصفة تحصلي على لون شعر طبيعي خالي من الشيب، وبدون أي استعمال لأي مواد كيميائية ضارة بالشعر.