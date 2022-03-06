أسهل طريقة لعمل فطائر المقلاة البسيطة بدون فرن ولا خميرة

فطائر المقلاة البسيطة ، هي نوع من الفطائر البسيطة جداً التي يمكن عملها بكل سهولة وبساطة بالمنزل، لا تحتاج إلي الكثير من الوقت أو الجهد فهي سهلة التشكيل، وتعتبر من أنواع الفطائر التي لا تحتاج إلي الخميرة أو الفرن فهي تتم تسويتها من خلال مقلاة أو الطاسة، وتعتبر من أبسط الفطائر التي يمكن تقديمها للإفطار فهي سهلة جداً ومميز بطعم رائع وجميل، وتعتبر من الفطائر السريعة في تحضيرها فهي مناسبة للسيدات التي لا يمتلكن الكثير من الوقت لإعداد الوصفات أو الوجبات، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر المقلاة البسيطة بدون فرن أو خميرة.

مكونات عمل فطائر المقلاة البسيطة

سوف نتعرف علي بعض المكونات البسيطة لعمل فطائر المقلاة وهي كما يلى:-

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ماء للعجن حسب احتياج العجين.

لفرد العجينة

نصف كوب زبدة سائحة.

نصف كوب زيت نباتي.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير فطائر المقلاة السريعة خطوة بخطوة بالمنزل وهى كما يلى:-

نحضر وعاء عميق ويتم فيه نخل الدقيق جيداً حتي نتخلص من التكتلات والشوائب الصغيرة الموجودة به. ثم يضاف السكر والملح وتخلط المكونات جيداً مع بعضها البعض حتي يتجانس الخليط. يضاف الماء تدريجياً ونبدأ بالعجن لمدة 5 دقائق حتي تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة. ثم تغطي العجينة بكيس بلاستيك وتترك جانباً حتي ترتاح قليلاً

طريقة التشكيل