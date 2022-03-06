اصنعي كريم الخيار والنشا الحل السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد نهائيًا

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عمر شويل - جدة يعتبر كريم الخيار والنشا من أفضل الكريمات الطبيعية المفيدة في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد، حيث يعمل الكريم كمقشر طبيعي رائع لإزالة الخلايا الميتة والاسمرار الناتج عن الحبوب والبثور السوداء، ويعالج جميع المشاكل التي تواجه البشرة ويقضي عليها نهائيًا، ويعيد للبشرة حيويتها ونضارتها ويجعلها تبدو أصغر سنًا، ويخفي علامات تقدم السن والشيخوخة المبكرة التي تصيب الوجه في مرحلة الشباب، وهو رائع في تفتيح المناطق الداكنة بالجسم، ومنع ظهور الروائح الكريهة بفضل احتوائه على الليمون الذي يساعد على التخلص من الروائح الكريهة نهائيًا، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الخيار والنشا الحل السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات كريم الخيار والنشا السحري

يحتوي الكريم على بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

نصف كوب من عصير الخيار المركز بدون ماء.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

مقدار ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الخيار والنشا الحل السحري في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء صغير ونضع به عصير الخيار، وعصير الليمون، وماء الورد، ثم نقلب المكونات جيدًا مع بعض. نقوم بإضافة النشا للخليط، ثم نقلب برفق حتى يذوب النشا تمامًا، ثم نقوم بوضع الوعاء على البخار. نقلب الخليط برفق حتى نحصل على قوام كريمي رائع ، ثم نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد. نقوم بإضافة زيت جوز الهند، ثم نقلب باستمرار حتى يمتزج الخليط ويصبح مثل الكريم تمامًا. نحتفظ بالكريم في علبة صغيرة، ونقوم باستخدامه يوميًا على البشرة لمدة ١٥ دقيقة. قومي بغسل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين نتائج الكريم على وجهك من أول استعمال.

فوائد كريم الخيار والنشا للبشرة

يحتوي الكريم على فوائد عديدة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

يجعل البشرة صافية ويمنحها جمال غير طبيعي.

يساعد على إخفاء التجاعيد لأنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة.

يساعد على ترطيب البشرة ويمنع الجفاف.

يخلص البشرة من البقع الداكنة والتصبغات الجلدية الناتجة عن آثار عمليات التجميل.

يساعد على حل جميع مشاكل البشرة المزعجة.

يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة، كما يساعد على توحيد لون الوجه.

يجعل ملمس البشرة ناعم ويحارب الشيخوخة المبكرة وعلامات تقدم العمر.

يساعد على محاربة الدهون الزائدة والقضاء عليها نهائيًا.

يغذي البشرة ويقشر الخلايا الميتة ويعطيها نضارة وحيوية.

ماسك الخيار للبشرة الجافة

سوف نتعرف معكي يا سيدتي على طريقة عمل ماسك الخيار وعصير الجزر للبشرة الجافة وهى كما يأتي:-

نقوم بهرس الخيار، ثم نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من عصير الجزر حتى نحصل على قوام يشبه العجينة. نقوم بخلط هذان المكونان مع الكريمة الحامضة. نوزع الماسك على البشرة بالتساوي. نترك الماسك على البشرة مدة تتراوح ما بين 15-20 دقيقة، ثم نقوم بغسله بالماء الفاتر.

ماسك الخيار والطماطم

يعمل ماسك الخيار والطماطم على تفتيح البشرة وسوف نتعرف معكم على طريقة تحضيره بالمنزل وهى كما يلي:-