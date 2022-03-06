معجزة مكون تفتيح وتبييض اليديين وإزالة البقع الغامقة والجلد الميت من أول أستخدام

تعتبر من أكثر الأشياء التي يقبل على إستخدامها العديد من الفتيات هي المستحضرات التجميلية التي تعمل على تفتيح اليدين وجعلها بيضاء ولامعة، لأن الغالبية العظمى من الفتيات تعاني من إسمرار منطقة اليدين والأرجل وقد تنتج هذه المشكلات نتيجة التعرض لأشعة الشمس التي تسبب إسمرار لليدين ويسبب هذا الإسمرار العديد من المشكلات لدي الغالبية من الفتيات، وتعتبر هذه المشكلة جعلت الكثير من الفتيات يلجأون إلى إستخدام العديد من الإستخدامات التي تعمل على تفتيح اليدين وجعلها جميلة وجذابة، وتعتبر من أكثر الإستخدامات التي يلجأ إلى إستخدامها العديد من الناس هي إستخدام خلطات الكريمات التي تعمل هذه الكريمات على تآكل الطبقة السطحية من الجلد.

مما تسبب العديد من المشكلات لدى الكثير من الفتيات، وقد يلجأ البعض الأخر من الفتيات إلى إستخدام بعض الحلول الأخرى وهي إستخدام والذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل هذه المراكز على إستخدام بعض الأجهزة التي يقومون بعملها بأغلى الأسعار بالإضافة إلى العديد من الأضرار التي تنتج عنها، وتعتبر من أكثر الحلول المستخدمة في تفتيح اليدين وجعلها بيضاء ولامعة هي إستخدام الخلطات الطبيعية التي يمكننا إستخدامها بطريقة أمنة وبدون ترك أي أضرار جانبية أخرى.

مكونات خلطة لتفتيح اليدين

ثلاث ملاعق كبيرة من الليمون.

ملعقتان كبيرتان إثنان من العسل الأبيض.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج صودا.

طريقة تحضير خلطة لتفتيح اليدين