طريقة صبغ الحواجب في البيت بلون بني ولا أفضل صالونات الصباغة والتجميل

طريقة صبغ الحواجب في البيت بلون بني، تبحثن الكثير من السيدات حول وجود طريقة لصباغة الشعر بحيث تكون طريقة مجربة وأيضا تكون فعالة، حيث توجد أكثر من طريقة حتى تحصلي على حواجب لونها بني ومتناسق مع بعض كما أيضا تكون الحواجب ذات لون بني جميل، لذلك في هذا المقال سوف تقوم بتقديم لكم طريقة للحصول على حواجب بنية في المنزل بطريقة بسيطة وأيضا تكون ذات نتيجة فعالة، وأيضا سنقوم برشدكم لكيفية التعامل مع الصبغة بحرص وكيفية وضعها على شعر الحاجب بسهولة، وللتذكير يجب عليك أن تقومي بصبغ الحاجب بنفس لون الشعر حتى يكون في تناسق بين الحاجب والشعر.

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طريقة صبغ الحواجب في المنزل بسهولة

في البداية عليك بالقيام بشراء نوع الصبغات التي ترتاح لها، ويمكنك أيضا الاستعانة بالمنتجات المشهورة وأيضا لها نتائج فعالة ومن أشهرها جولين. تقوم بقراءة كيفية وضع الصبغة واستخدامها. ثم تبدأين بوضع الأكسجين التابع لكيس الصبغة. بعد ذلك تقوم بجلب فرشاة الحاجب ثم تقومي برسم الحاجب من بداية الحاجب أي من كثافة تنبيت الشعر. ثم تقومي بتخفيف خط الصبغة حتى تصلى إلى نهاية الحاجب أي الشعيرات الرفيعة. تقومي بترك الصبغة على الحاجب حتى تجف تماما. بعد ذلك تقومي بوضع القطنة المبللة ثم مسح الحاجب جيدا. تكرار عملية الصبغة مع الحاجب الآخر، تحاولي بشتى الطرق أن يصبح الحاجبين متشابهين.

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