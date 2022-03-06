كيفية إعداد الكنافة الشرقية البيتي بالطعم المميز الشهي.. حضريها يوميا في رمضان

كيفية إعداد الكنافة الشرقية البيتي، تعد الكنافة من أكثر الحلويات شهرة على مستوى البلاد العربية وذلك بسبب المذاق الرائع الذي توفره لك كما يمكنك أيضا أن تضيف الفواكه والمكسرات المختلفة في قلب وعلى سطح الكنافة وبالتأكيد سوف تشعر بمذاق مختلف لكنه رائع لكن في هذا المقال سوف نتحدث عن طريقة صنع الكنافة الأصلية دون وجود أي إضافات أخرى لذلك عليك أن تتبع الخطوات التي سوف نذكرها حتى تصنع الكنافة بطريقة ناجحة.

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مكونات تحضير الكنافة الشرقية

يلزمك أن تحضر عدة مكونات حتى تستطيع أن تصنع الكنافة الشرقية في وقت قصير دون أن تبذل الكثير من الوقت والجهد وفى النهاية تخرج كنافة ليست صالحة للأكل لذلك عليك أن تحضر المكونات التي سوف نذكرها وتتبع جميع الخطوات حتى تتأكد من نجاح الوصفة:

احضر من الكنافة نصف كيلو وهناك نوعان من الكنافة حيث توجد الشبكة والأخرى تسمى كنافة الشعر لذلك احضر النوع المفضل.

قم بتحضير من القشطة حوالي علبتين.

ومن السكر عليك أن تحضر نصف كوب.

قم بتحضير كوب من الماء.

مكسرات أو فواكه وذلك يكون حسب الرغبة لأنه يمكنك أن تصنع الكنافة بمفردها دون وجود أي إضافات.

أخيرا عليك أن تحضر من الزبدة ربع كيلو.

طريقة تحضير الكنافة الشرقية