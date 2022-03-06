نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوصفة السحرية لإعداد البسبوسة المرملة في البيت.. طعم وقوام نكتب فيه أشعارا في المقال التالي
عمر شويل - جدة الوصفة السحرية لإعداد البسبوسة المرملة في البيت.. طعم وقوام نكتب فيه أشعارا - ثقفني
الوصفة السحرية لإعداد البسبوسة المرملة، أحد أنواع الحلويات الشرقية المحببة والمفضلة لدى الجميع وتتكون من دقيق السميد المعروف بدقيق البسبوسة والذى يعد على شكل صينية ويدخل الفرن وعندما يخرج يحلى بالشربات الساخن ويقدم بارد ويمكن إضافة المكسرات إليه وأطلق على البسبوسة هذا الاسم لأنها لاتعجن إنما يبس فيها السميد بالسمن ويمكن إعدادها مرملة مثل أشهر المحلات بتكات بسيطة سنقدمها في هذا المقال.
وصفة إعداد مقلوبة الباذنجان باللحم من الألف إلي الياء بطريقة سهلة وطعم خيالي
مقادير عمل البسبوسة المرملة
إلى جانب دقيق السميد عدة مكونات بسيطة تمكننا من إعداد أحلى صينية بسبوسة
- السميد أو دقيق البسبوسة مقدار ثلاثة أكواب.
- السكر مقدار كوب وربع.
- كوب الا ثلث سمنة سائلة.
- كوب الا ثلث حليب بدرجة حرارة الغرفة.
- جوز هند مبشور ثلث كوب.
- شربات ثقيل ثلث كوب.
- الشربات الثقيل
- السكر نصف كوب .
- الماء ربع كوب.
- القليل من عصير الليمون .
- باكو واحد من الفانيليا.
- تقلب المكونات ماعدا الفانيليا والليمون على البارد وترفع على نار هادئة وعند الغليان يضاف عصير الليمون وبعدما ترفع من على النار يضاف الفانيليا.
خطوات تحضير بسبوسة المحلات المرملة
يمكن اتباع خطوات بسيطة وسهلة لعمل بسبوسة مرملة مثل بسبوسة اكبر محلات الحلواني:
- نضع البسبوسة بالسمن فى وعاء عميق حتى تغلف كل دقيق السميد بالسمن.
- توضع الشربات الثقيل واللبن والسكر فى وعاء ويقلبوا حتى ذوبان السكر تمام.
- يضاف كلا الخاطفين معا ويقلبوا حتى يمتزجا.
- فى صينية مدهونة بالقليل من مادة دهنية سمن او زيت تصب خليط البسبوسة .
- تدخل الثلاجة ما يقرب إلى 15 دقيقة تقريبا وهذه الخطوة سر الترميلة.
- تسخن فرن سابقا درجة الحرارة 200 .
- عندما تحصل على اللون الذهبي تخرج من الفرن وتسقى بالشربات الساخن وهي ساخنة.
- اختيار. دهن الوجه بالسمن حتى تكون لامعة.
- يمكن إضافة المكسرات أو جوز الهند من على الوجه وبالهنا والشفا.