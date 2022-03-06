الوصفة السحرية لإعداد البسبوسة المرملة في البيت.. طعم وقوام نكتب فيه أشعارا

الوصفة السحرية لإعداد البسبوسة المرملة، أحد أنواع الحلويات الشرقية المحببة والمفضلة لدى الجميع وتتكون من دقيق السميد المعروف بدقيق البسبوسة والذى يعد على شكل صينية ويدخل الفرن وعندما يخرج يحلى بالشربات الساخن ويقدم بارد ويمكن إضافة المكسرات إليه وأطلق على البسبوسة هذا الاسم لأنها لاتعجن إنما يبس فيها السميد بالسمن ويمكن إعدادها مرملة مثل أشهر المحلات بتكات بسيطة سنقدمها في هذا المقال.

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مقادير عمل البسبوسة المرملة

إلى جانب دقيق السميد عدة مكونات بسيطة تمكننا من إعداد أحلى صينية بسبوسة

السميد أو دقيق البسبوسة مقدار ثلاثة أكواب.

السكر مقدار كوب وربع.

كوب الا ثلث سمنة سائلة.

كوب الا ثلث حليب بدرجة حرارة الغرفة.

جوز هند مبشور ثلث كوب.

شربات ثقيل ثلث كوب.

الشربات الثقيل

السكر نصف كوب .

الماء ربع كوب.

القليل من عصير الليمون .

باكو واحد من الفانيليا.

تقلب المكونات ماعدا الفانيليا والليمون على البارد وترفع على نار هادئة وعند الغليان يضاف عصير الليمون وبعدما ترفع من على النار يضاف الفانيليا.

خطوات تحضير بسبوسة المحلات المرملة

يمكن اتباع خطوات بسيطة وسهلة لعمل بسبوسة مرملة مثل بسبوسة اكبر محلات الحلواني: