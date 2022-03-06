طريقة إعداد وتحضير خبز التورتيلا الرقيق في البيت بوصفة سلسة وغير معقدة

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طريقة إعداد وتحضير خبز التورتيلا، يعد خبز التورتيلا من أفضل أنواع الخبز التي يتم صنعها حيث منشأه الأصلي في المكسيك وانتقل إلى أمريكا حتى استقر هناك وتم صنع العديد من الوصفات وحشوها بهذا الخبز لكن كيف انتقل الخبز من أمريكا إلى الدول العربية لذلك سوف نوضح ذلك بعد أن اشتهر هذا الخبز فى أمريكا تم فتح عدة فروع فى مختلف الدول العربية لذلك سوف نذكر طريقة تحضير الوصفة الخاصة بصنع هذا الخبز.
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مكونات خبز التورتيلا
تعد وصفة تحضير هذا الخبز سريعة جدا وسهلة التحضير حيث أنها تتكون من أشياء قليلة جدا كما أنها تحتاج لربع ساعة فقط حتى تنتهي من صنع هذا الخبز لذلك عند تحضير أي وصفة للطعام عليك أن تلجأ أولا لصنع الخبز بسبب سهولة التحضير لكن ما هي المكونات اللازمة حتى تصنع خبز التورتيلا:
- احضر من الدقيق الأبيض الفاخر ثلاثة أكواب.
- من الماء عليك أن تحضر كوب.
- احضر من السكر ملعقة تكون صغيرة الحجم.
- احضر من الزيت النباتي ثلث كوب.
- من الملح قم بتحضير نصف ملعقة.
طريقة تحضير خبز التورتيلا
- عليك أن تحضر وعاء غويط ويكون كبير الحجم ثم قم بوضع الدقيق والسكر والملح والزيت.
- قم بخلط المكونات السابقة جيدا بعد ذلك عليك أن تضيف الماء تدريجيا حتى تستطيع أن تخلط العجينة جيدا.
- قم بالعجن الجيد حتى تتخلص من جميع التكتلات الموجودة فى العجينة.
- ضع كيس على الوعاء حتى تغطي العجينة وتتركها لمدة ربع ساعة.
- بعد أن تنتهي المدة المحددة سابقا عليك أن تحضر العجينة ثم قم بتقطيعها إلى كرات صغيرة الحجم.
- احضر الكرة ثم قم بفردها باستخدام عصا الفرد عليك بالاستمرار حتى تصبح الكرة على هيئة دائرة.
- قم بتكرار هذه العملية مع جميع الكرات الموجودة.
- احضر طاسة ونضعها على النار ثم قم بوضع دائرة العجينة بها عليك ان قلب حتى ينضج الخبز.
- تجنب أن يحترق الخبز نتيجة تركه لفترة في الطاسة.