وصفة إعداد مقلوبة الباذنجان باللحم من الألف إلي الياء بطريقة سهلة وطعم خيالي

وصفة إعداد مقلوبة الباذنجان باللحم، يكون الباذنجان من الخضروات المفيدة جدا لاحتوائه على كثير من الفيتامينات والمعادن التي تقوم الجسم، واحتوائه على نسبة عالية من الحديد وتقوم كثير من ربات المنازل بتحضيره بكثير من الطرق اللذيذة ، حيث نجد أن مقلوبة الباذنجان من أشهى الأطباق التي يتم تحضيرها وسوف نوضح طريقة عملها من خلال هذا المقال

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مكونات عمل مقلوبة الباذنجان

تكون مكونات عمل مقلوبة الباذنجان سهلة وبسيطة ونوضحها لكم من خلال المكونات التالية:

٢ ثمرة باذنجان.

٢ كوب ارز.

كيلو لحم مقطع مكعبات.

ثمرة بطاطس شرائح.

حوالي بصلة مفرومة.

بصلة شرائح.

ملعقة صغيرة من القرفة.

كركم.

حبهان.

ورق لورا.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة من الفلفل.

طريقة عمل مقلوبة الباذنجان

بعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لعمل الباذنجان سوف نتعرف على طريقة تحضيره: