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عمر شويل - جدة وصفة إعداد مقلوبة الباذنجان باللحم من الألف إلي الياء بطريقة سهلة وطعم خيالي - ثقفني
وصفة إعداد مقلوبة الباذنجان باللحم، يكون الباذنجان من الخضروات المفيدة جدا لاحتوائه على كثير من الفيتامينات والمعادن التي تقوم الجسم، واحتوائه على نسبة عالية من الحديد وتقوم كثير من ربات المنازل بتحضيره بكثير من الطرق اللذيذة ، حيث نجد أن مقلوبة الباذنجان من أشهى الأطباق التي يتم تحضيرها وسوف نوضح طريقة عملها من خلال هذا المقال
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مكونات عمل مقلوبة الباذنجان
تكون مكونات عمل مقلوبة الباذنجان سهلة وبسيطة ونوضحها لكم من خلال المكونات التالية:
- ٢ ثمرة باذنجان.
- ٢ كوب ارز.
- كيلو لحم مقطع مكعبات.
- ثمرة بطاطس شرائح.
- حوالي بصلة مفرومة.
- بصلة شرائح.
- ملعقة صغيرة من القرفة.
- كركم.
- حبهان.
- ورق لورا.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة من الفلفل.
طريقة عمل مقلوبة الباذنجان
بعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لعمل الباذنجان سوف نتعرف على طريقة تحضيره:
- حيث انه في البداية كل ما علينا هو غسل الباذنجان حيدا ونقطعه شرائح.
- ونقوم بتجهيز اللحمة حيث نحضر طاسة ونضع بها اللحمة ونشوحها ثم نضع عليها البصل المفروم ونقلبهم جيدا ونضع عليها التوابل من ملح وفلفل وحبهان وقرفة وكركم.
- كما أنه وبعد ذلك نقوم بوضع الماء على اللحم ونتركه ينضج.
- والخطوة التالية نقوم بقلي الباذنجان في زيت غزير ونخرجه على مناديل المطبخ.
- ثم نقوم بتحمير البطاطس في مكان تحمير الباذنجان ونقوم بتقليل البصل لمدة ثلاثة دقائق في الزيت حتى يذبل، ونحضر حلة ونضع بها الباذنجان ثم البصل ثم البطاطس ثم نضع اللحمة ثم طبقة باذنجان.
- ثم نقوم بإضافة الأرز بعد نقعه سابقا لمدى عشر دقائق، نضع مرق اللحمة في الحلة ونضعه على نار هادئة ونتركها حتى تمام النضج.
- كما أنه بعد تمام النضج نحضر صينية ونقوم بقلبها في الصينية، ونقدمها بالهناء والشفاء.