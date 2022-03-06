طريقة تحضير عجينة السمبوسة أو السمبوسك الشامي التي أصبحت أساس كل الولائم

طريقة تحضير عجينة السمبوسة أو السمبوسك الشامي، السمبوسة أو السمبوسك كما تسمى في بعض البلاد وأيضا في مدن أخرى تختلف المسميات ولكن يتفق حلاوة الطعم، حيث تعتبر السمبوسة من الأكلات العربية المشهورة التي يتم عملها في المناسبات وبالأخص يكثر عملها في شهر رمضان الكريم، كما توجد العديد من المزايا حول السمبوسة، يمكنك أن تستخدم السمبوسة كنوع من أنواع الحلويات التي يكون لها طعم لذيذ وشهي، وأيضا يمكنك استخدام السمبوسة كنوع من أنواع الأكلات التي تحتوى على اللحوم، لذلك في هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل عجينة السمبوسة، الكثير منا يقوم بشراء العجينة من الخارج ولكن يوجد البعض يريد أن يعرف المكونات التي من خلالها تساعدنا في عمل العجينة بداخل المنزل وأيضا بطريقة سهلة وبسيطة.

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مكونات عمل عجينة السمبوسة داخل المنزل

عجينة السمبوسة تشبه عجينة الرقاق وأيضا في بعض المدن يتم استخدام عجينة الرقاق في عمل السمبوسة ويكون طعمها جيد ولذيذ، ولكن سنقوم بتقديم مكونات عمل عجينة السمبوسة في المنزل:

كوبان من الدقيق الأبيض ويكون خال من الردة والشوائب.

كوب من الماء الدافئ حتى تقوم باستخدامه في العجن.

ملعقة صغيرة أو أقل من الملح حسب الرغبة، يمكنك الاستغناء عن الملح في حالة استخدام السمبوسة كالحلويات .

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي يمكنك استبدالها بالزبدة.

طريقة عمل عجينة السمبوسة