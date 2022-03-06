طريقة عمل البصل المقرمش لاعداد احلى طبق كشري في البيت وطشة الصلصة

البصل المقرمش من أهم ما يميز طبق الكشري ويعطيه نكهة ومذاق مميز، ويعتبر البصل من العناصر الغذائية المهمة والمفيدة للجسم ولا يحلو طبق الكشري إلا بالبصل المقرمش، وقد يجد الكثير من السيدات صعوبة في عمل البصل بهذه الطريقة، وذلك بدون أن يتشرب مقدار كبير من الزيت، لذلك نقدم لكم من خلال مقالنا هذا أفضل وأسهل طريقة لعمله في المنزل مثل الذي يباع في محلات الكشري.

طريقة عمل البصل المقرمش

من خلال المكونات التالية سوف يتم عمل القرمشة اللذيذة للبصل؛ حيث الطعم اللذيذ وطريقة عمله سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت كبير في عمله، وتتمثل مكوناته في التالي:

2 حبة كبيرة الحجم من البصل.

مقدار ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة كبيرة من النشا.

قدر مناسب من الزيت.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك الحصول على طبق البصل المقرمش؛ حيث أنه ما يميز طبق الكشري، وإليكم الخطوات:

يتم غسل البصل حتى نتخلص من أي أتربة عالقة به.

نقوم بعد ذلك بتقشير البصل وتقطيعه شرائح.

نضع هذه الشرائح في وعاء مناسب.

ثم نضع على البصل كلا من ملعقة الدقيق وكذلك النشا والملح.

نقوم بتقليب البصل مع النشا والدقيق جيدا حتى يمتزج البصل بالخليط.

نحضر بعد ذلك مقلاة واسعة ونضع بها قدر مناسب من الزيت ونشعل النار المتوسطة، ثم نضع البصل ويتم تحميره حتى يصل إلى اللون الذهبي.

نخرج البصل بعد الوصول إلى القرمشة واللون المناسب على مناديل مطبخ لتتخلص من الزيت الزائد.

وبهذه الطريقة السهلة نكون قد وصلنا إلى أحلى قرمشة البصل.

طريقة عمل الكشري

كوب من الأرز.

ربع كيلو من العدس.

نصف كيلو مكرونة اسباكتى ومكرونة مقصوصة.

4 حبات من البصل كبير الحجم.

كوب من الشعرية.

كوب من الحمص.

2 ملعقة نشا.

خل.

زيت.

طريقة التحضير

يتم غسل العدس أبو جبة ويتم السلق ونتركه جانبا.

نحضر وعاء ونضع به الحمص المنقوع على النار حتى ينضج ثم يصفي الحمص ونحتفظ بالماء ونتركه جانبا.

يتم سلق المكرونة أيضا كالمعتاد مع تقليبها بملعقة من الزيت.

ثم نقوم بعمل البصل المقرمش بالطريقة الذي ذكرناها في السابق.

ومن ثم في نفس الزيت الذي تم تحمير البصل به يتم تحمير الشعرية، وبعدها نضع الأرز ومقدار من الماء، ثم نخفض درجة الحرارة حتى ينضج.

مكونات تحضير صلصة الكشري المصري

كيلو من الطماطم وتكون حمراء اللون

ملعقة ثوم مفروم

ربع كوب من الزيت

ثلاث ملاعق من الخل

ملح

فلفل أسود

طريقة التحضير