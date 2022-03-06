طريقة عمل شيكولاتة النوتيلا في المنزل بخطوات بسيطة بكل أسرار البرطمان الجاهزة

تعتبر طريقة عمل شكولاتة النوتيلا من أكثر الطرق التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص فمنذ ظهورها وهي المفضلة لدى الكثير من الناس من الكبير حتى الصغير ويمكن تناولها على وجبة الفطار أو عمل سندوتشات لأطفالك للمدارس فهم من عشاقها ولذا سنسلط الضوء على أبسط الطرق وأسهلها لتحضيرها في منزلك وخاصة أنها ذات ثمن غالي ومكلفة ولكن مكوناتها قد تجدها في منزلك وتستطيع تحضير شكولاتة النوتيلا بكمية كبيرة منها وتخزينها واستخراجها وقتما تشاء، ولذا فهي موفرة واقتصادية أيضا في حالة صنعها في المنزل، وفي هذا المقال سنوضح لكم طريقة تحضيرها بدقة ومصداقية كل ما عليك فعله هو متابعة الخطوات بدقة والتي سنقدمها لكم خلال مقالنا فتابعونا.

مكونات عمل شكولاتة النوتيلا

نظرًا لأنها من أكثر أنواع الشوكولاتة شيوعًا للشراء، فإن طريقة عمل شكولاتة النوتيلا هي إحدى خطوات توفير المال، وستعرف على مكوناتها البسيطة من خلال السطور التالية:

ستة ملاعق كبيرة من الكاكاو.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب المجفف مذابة في كوب ماء للحصول على كوب حليب سائل.

رش الفانيليا.

كوب سكر بودرة.

نصف كوب زيت نباتي.

ملعقة كبيرة من القهوة أو النسكافيه.

كوب بندق محمص مفروم ناعماً.

طريقة تحضير شكولاتة النوتيلا

تستخدم النوتيلا في كثير من الأمور وأصبح لا غنى عنها ولا يمكن لثلاجة أن تخلو من برطمان واحد منها على الأقل فهي تستخدم في عمل الكثير من الحلويات وخاصة في عمل الكنافة والكريب الحلو، بالإضافة إلى أنها تستخدم أيضا في تزيين الحلويات والكيك، وفي السطور القادمة نقدم إليكم الخطوات الخاصة بصنعها وهي كالتالي:

اخلطي الحليب مع السكر عليهم بودرة الكاكاو والنسكافيه بشكل جيد في وعاء عميق.

قومي بطحن البندق ناعما جدا وإضافة قليل من الزيت إليه للحصول على مسحوق ناعم جدا.

ضعي المكونات في الخلاط الكهربائي مع وضع رشة فانيليا حتى تختلط بشكل رائع.

أضف الزيت تدريجيًا على الخيط وببطء شديد مع استمرارية التقليب للحصول على خليط ناعم متماسك.

قومي بوضع ذلك الخليط في برطمان من أجل حفظها بشكل جيد ويتم تخزينها في الثلاجة وليس الفريزر لحين الاستخدام ومع مرور الوقت سيصبح القوام أفضل.

النوتيلا من أحب الوجبات التي يعشقها الأطفال في سندوتش المدرسة أو على الكيك أوعلى البان كيك أو أي وصفات آخرى فهم يحبون أكلها حبا كثيرا لهذا قدمنا لكم طريقة عملها في المنزل بكل سهولة ومكوناتها بسيطة ولغلاء الأسعار كثير من الأمهات تبحث عن طريقة النوتيلا لكي ترضي أبنائهن ولكي تضمن النظافة أيضا.